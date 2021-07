Loeiende sirenes, een minuut stilte en een speciaal lied: zo ziet de dag van nationale rouw eruit

Vandaag is een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van het noodweer dat ons land vorige week teisterde. Het officiële dodental blijft voorlopig op 31 staan, maar er zijn nog tientallen mensen vermist.

Alle vlaggen in het land hangen halfstok. En op het ­middaguur wordt een minuut stilte in acht genomen, waarvan de regering ‘iedereen vraagt die zo veel mogelijk te respecteren’. De hulpdiensten laten dan hun sirenes loeien. En het openbaar vervoer zal waar mogelijk ook een minuut de motor stilleggen. Dat lukt niet bij treinen. In de plaats daarvan wordt pendelaars gevraagd een minuut stilte in acht te nemen.

Na het nieuws van 12 uur draaien alle Vlaamse radiostations het nummer ‘No sound but the wind’ van Editors, als teken van solidariteit. Op radio en tv is er vandaag een aangepaste, ­sobere programmering.

Koning Filip en premier Alexander De Croo (Open VLD) bezoeken vanochtend het rampgebied in Verviers. Daar vindt een herdenkingsplechtigheid plaats. De activiteiten aan de vooravond van de nationale feestdag worden aangepast, of zelfs geschrapt. Het klassiek concert in de Brusselse Bozar, waarvoor de koninklijke familie was uitgenodigd, gaat vanavond niet door. Net zoals het Bal ­National op het Vossenplein.