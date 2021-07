Einde verhaal voor Hazard in Madrid? ‘Eden staat op de transferlijst’, weet Spaanse sportkrant

Als we de Madrileense huiskrant ‘Marca’ mogen geloven, wil Real Madrid af van Eden Hazard. het berichtte maandag immers dat de Koninklijke de Rode Duivel op de transferlijst geplaatst heeft. Nochtans zegt diezelfde krant dat Real-trainer Carlo Ancelotti Hazard net wel aan boord wil houden.

De Italiaan is ervan overtuigd dat hij het beste kan halen uit de dribbelaar. Net daarom zou Ancelotti Hazard graag in Madrid houden. De voorbije twee seizoenen speelde Hazard nauwelijks in Madrid. Blessures gooiden voortdurend roet in het eten. Op het EK liet Hazard flitsen van zijn klasse zien, maar opnieuw stak een blessure hem stokken in de wielen. Daardoor miste hij de kwartfinale tegen Italië.

Hazard zou dan wel op de transferlijst staan, toch is het niet de verwachting dat Real Madrid hem voor een appel en een ei van de hand zal doen. De Koninklijke betaalde twee jaar geleden immers meer dan 100 miljoen euro om hem los te weken bij Chelsea. Ondertussen is zijn waarde volgens Transfermarkt.be al gezakt tot zo’n 40 miljoen euro. Daarnaast kan ook het hoge loon een struikelblok zijn voor potentiële overnemers. Hazard heeft in Spanje nog een contract tot 2024.