Droog en zonnig met stapelwolken

Het wordt dinsdag eerst zonnig, met in het binnenland in de loop van de dag stapelwolken. ‘s Avonds verdwijnen deze wolken opnieuw. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en tussen 23 en 25 graden elders. Dat meldt het KMI.

Woensdag wordt het, na het eventuele ochtendgrijs, eerst zonnig. In de namiddag ontstaan er stapelwolken die ‘s avonds opnieuw verdwijnen. We krijgen maxima van 20 tot 25 graden.

Donderdag is het over het zuiden eerst nog overwegend zonnig, maar vanaf het noorden verschijnen er meer wolkenvelden. In de namiddag zijn een paar lokale buitjes niet uitgesloten. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw brede opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden bij een matige noordenwind.

Vrijdag is het vaak zonnig met soms wolkenvelden. Het wordt vrij warm bij maxima rond 26 graden in het centrum van het land.

Zaterdag trekt een storing vanaf de Franse grens door ons land met vrij veel wolken en soms buien of enkele perioden van regen. Lokaal kunnen de buien onweerachtig zijn.