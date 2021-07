Adiv-topman Boucké zegt dat kabinet zijn vervanging al langer beslist had

Adiv-baas Philippe Boucké doorbreekt de stilte. Al op 8 juli was volgens hem beslist dat hij moest gaan. Er hing hem zelfs een disciplinaire straf boven het hoofd.

Het ziet er niet naar uit dat de rust snel zal terugkeren bij de militaire inlichtingendienst Adiv en zelfs bij Defensie. Generaal-majoor Philippe Boucké, die in de nasleep van de zaak-Jürgen Conings vorige vrijdag onverwacht opzijgeschoven werd als topman van Adiv, geeft voor het eerst zijn versie van de feiten, in twee tweets.

‘Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wou vervangen en zelfs een disciplinaire sanctie tegen mij wou lanceren. Op 14 juli ben ik op de parlementaire commissie Defensie uur lang ondervraagd, het resultaat de dag zelf is gekend, de meesten hebben mij gesteund’, schrijft Boucké in een tweet.

In een tweede bericht voegt hij er zijn relaas van het overleg afgelopen donderdag op het kabinet van minister van Defensie Luduvine Dedonder (PS) aan toe. ‘Op 15 juli, de dag dat er beslist werd mij te vervangen, lagen er twee opties op tafel. Ik heb zelf aangegeven te willen verder doen op voorwaarde dat Adiv versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend.’

Sinds Dedonder vorige week vrijdag bekendmaakte dat Boucké vervangen wordt als baas van Adiv, rommelt het in de legertop. Tijdens het weekend lieten verschillende generaals zich kritisch uit over de beslissing. Vice-Chef Defensie Mark Thys sprak van ‘a shitty day at the office’. Ook Pierre Gérard, de chef van de landcomponent roerde zich: ‘Hier wordt een te ­hoge prijs betaald. Inderdaad een zwarte dag voor Defensie, dat hier niet onbeschadigd uit komt.’ Generaal-majoor Pierre Neirinckx, die de medische component leidt, reageerde met: ‘Alsof het opzijschuiven van een voorbeeldofficier de gebreken door ­beslissingen uit het verleden van buiten Defensie gaat oplossen …’.

Het was ongezien dat generaals zich zo kritisch uitlaten over een beslissing van hun directe oversten, de minister en ook de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman. De beslissing om Boucké te vervangen was volgens de communicatie van het kabinet immers in consensus genomen tussen Dedonder, Hofman en Boucké. Maar Boucké zet nu dus de puntjes op de i.

Voor donderdag was er al een extra bijeenkomst van de commissie Defensie gepland over de zaak. Die belooft pittig te worden.