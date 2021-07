Al 3,9 miljoen opgehaald via Rode Kruis voor slachtoffers watersnood

Er is al voor 3,9 miljoen euro aan giften gestort op het speciale rekeningnummer dat Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique openden. Daarnaast stelden meer dan 10.700 Vlamingen zich kandidaat als crisisvrijwilliger.

De solidariteit van de Belgen met de slachtoffers van de watersnood is groot. Er werd al 3,9 miljoen euro gestort op het nationale rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 van Rode Kruis-Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique. Het Rode Kruis bedankt iedereen en zal later bekijken hoe en waar de financiële middelen zullen worden ingezet.

Ook de oproep naar crisisvrijwilligers kreeg veel gehoor: meer dan 10.700 Vlamingen stelden zich kandidaat om te helpen met de taken die de komende dagen en weken moeten worden uitgevoerd, zoals puin ruimen en opkuisen.

In de meeste regio’s is op dit ogenblik de acute noodfase nog steeds van kracht. Dit houdt in dat er nog reddingswerken bezig zijn, vermoedelijke vermisten opgespoord worden, watertoevoer hersteld wordt, het zware puin geruimd wordt om bijvoorbeeld wegen terug toegankelijk te maken, huizen te stabiliseren, enz. Vooral de regio’s in Wallonië zijn hier nog druk mee bezig.

‘Na de acute noodfase en bij het wegtrekken van het water zullen de concrete noden van de slachtoffers duidelijk worden’, zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. ‘Het zijn vooral de getroffen gemeenten en steden die aangeven waar hulp nodig is. Op basis van die noden zullen concrete taken gepland worden om alle slachtoffers op een efficiënte manier én op lange termijn te helpen. Om efficiënte hulpverlening mogelijk te maken, is het belangrijk een goed beeld te hebben van de effectieve noden en in te zetten op een goede organisatie en coördinatie op het terrein. Daar wordt nu hard aan gewerkt.’