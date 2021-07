Dit heeft het Overlegcomité beslist

Sinds 14 deze namiddag zat het Overlegcomité samen om te bekijken welke coronamaatregelen nog nodig zijn. Zoals verwacht wordt de Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus ingevoerd voor kleinere buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen. Lees hieronder wat het Overlegcomité heeft beslist.

Covid Safe Ticket (CST) bij events vanaf 1.500 aanwezigen

• Vanaf 13 augustus kunnen buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen doorgaan zonder coronamaatregelen, zoals mondmaskers of social distancing. Wel op voorwaarde dat ze het Covid Safe Ticket gebruiken. Dat is een certificaat waarbij u aantoont dat u reeds twee weken volledig gevaccineerd bent, recent covid-19 hebt opgelopen, of een negatieve PCR-test hebt afgelegd. Let op: de PCR-test mag maximaal 48 uur daarvoor afgenomen zijn.

• Dezelfde regels gelden voor binnenevenementen vanaf 1 september.

• Als je geen CST hebt, dan moet je de afstands- en mondmaskerregels volgen.

Verscherpte controles op reizigers

• De geldende reisregels blijven van kracht, maar er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurcode voor het land geldt.

• Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast en PCR-test op dag 1 (met quarantaine) ook een PCR-test op dag 7 afleggen.

• Bij een positieve PCR-test moet u tien dagen in isolatie.

• De controles op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt. ‘Vooral in treinstations en in de luchthavens zullen er meer controles zijn op het PLF-document’, zei premier De Croo.

• Reizen in Europa | Alles wat u moet weten, opgesomd per land

Jeugdkampen

• Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op het testen van begeleiders en jongeren om op die manier te voorkomen dat besmette personen toch mee op kamp vertrekken.