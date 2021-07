Albert Sambi Lokonga verlaat Anderlecht en trekt naar Arsenal

De kogel is door de kerk: Anderlecht-middenvelder Albert Sambi Lokonga verbindt zich tot 2026 aan Premier League-club Arsenal. Dat maakten de Londenaren maandag bekend op de clubwebsite.

De 21-jarige Sambi Lokonga maakte op 22 december 2017 zijn debuut voor Anderlecht tegen Eupen. Een zware knieblessure remde zijn ontwikkeling af in 2018-2019, maar onder Frank Vercauteren leefde de jongere broer van Paul-José Mpoku een seizoen later weer op. De vorige voetbaljaargang schopte hij het zelfs tot aanvoerder door de langdurige blessure van doelman Hendrik Van Crombrugge.

In totaal kwam de jongeling tot 78 optredens in Anderlechtse loondienst, waarin hij goed was voor drie doelpunten en zeven assists. In maart werd hij nog opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez voor de drie kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels met het oog op het WK 2022 in Qatar, waarin hij evenwel niet in actie kwam. Voor het afgelopen EK maakte hij deel uit van de lijst met reservespelers.

Anderlecht ontvangt 17,5 miljoen van Arsenal, exclusief bonussen. Sambi Lokonga ontpopt zich zo tot vierde duurste uitgaande Belgische transfer uit de Jupiler Pro League na Jérémy Doku (voor 26 miljoen euro van Anderlecht naar Rennes), Youri Tielemans (voor 25 miljoen euro van Anderlecht naar Monaco) en Marouane Fellaini (voor 21,7 miljoen euro van Standard naar Everton).

‘Ik verlaat de ene grote club voor de andere. Ik ben fier om voor Arsenal te mogen spelen, maar tegelijkertijd voel ik me triest om Anderlecht te moeten achterlaten. Ik zal voor altijd een mauve blijven’, verklaarde Sambi Lokonga op de website van Anderlecht.

Mikel Arteta, de Spaanse trainer van Arsenal, reageerde ook al op de transfer: ‘het is een intelligente speler die een grote maturiteit getoond heeft in zijn prestaties tijdens zijn ontwikkeling.’