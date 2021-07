Groot lek in Nederlands coronatestbedrijf met ook locaties in België

Door een groot lek bij een Nederlands testbedrijf was het voor iedereen mogelijk om valse reis- en toegangsbewijzen in de Nederlandse app CoronaCheck te krijgen. Ook zijn de privégegevens van ruim 60.000 mensen die bij dit bedrijf een coronatest hebben gedaan gelekt. Dat bleek zondag uit onderzoek van het Nederlandse nieuwsprogramma ‘RTL Nieuws’.

Het lek zit bij Testcoronanu, een testbedrijf met tien locaties in Nederland en drie in België, dat is aangesloten bij het Nederlandse initiatief Testenvoorjereis.nl. De Nederlandse overheid raadt daarom niet alleen het bedrijf aan om je te laten testen, maar het wordt ook met belastinggeld gesubsidieerd. Door het lek kon iedereen in de database van het testbedrijf neuzen en daar kinderlijk eenvoudig, door twee regels code in je browser in te voeren, je eigen negatieve test toevoegen.

Door het lek klinkt in Nederland de vraag hoe betrouwbaar CoronaCheck eigenlijk is. ‘Enige vorm van betrouwbaarheid is nu helemaal weg’, vindt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Zondag werd het bedrijf alvast afgesloten van CoronaCheck. Op de website van het bedrijf stond te lezen dat alle locaties zondag gesloten bleven ‘wegens onvoorziene omstandigheden’. Ook maandag is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te regelen en wordt aangeraden om bij een andere testaanbieder een boeking te maken.

Belgische locaties niet in circuit van terugbetaalde testen

De drie Testcoronanu-locaties in België bevinden zich in de Emiel Vloorsstraat in Antwerpen, in de Oude-Bruglaan in Lokeren en in de Koningin Astridlaan in Mechelen. Die waren sowieso zondag dicht.

De woordvoerster van Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, zegt dat het bedrijf in België niet in het circuit zit van de terugbetaalde testen. Er worden daar dus geen gratis testen afgenomen bij bijvoorbeeld symptomen of om op reis te gaan. ‘De impact zal dus hoe dan ook zeer beperkt zijn, als die er al is. We hebben tot nu toe geen weet van datalekken of privacy die zou geschonden zijn, ook niet van gedupeerde burgers’, zegt woordvoerster Liesbeth Van Houdt.