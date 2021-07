Voor deze wedstrijden moet u tijdens de Olympische Spelen uw wekker zetten

Het tijdsverschil met Tokio bedraagt zeven uur en vele wedstrijden beginnen al vanaf 2 uur ’s nachts Belgische tijd. Gelukkig zijn de meeste grote finales pas rond de middag. Toch zijn er enkele veelbelovende disciplines die ’s nachts doorgaan.

1. Wegwedstrijd wielrennen mannen, zaterdag 24 juli vanaf 4 uur

Krijgen we vijf jaar na Greg van Avermaet in Rio opnieuw een Belgische overwinning in de olympische wegwedstrijd? Het parcours is loodzwaar: over 234 kilometer gaat het constant op en af, de renners krijgen uiteindelijk 4.865 hoogtemeters voorgeschoteld. Spek voor de bek van Remco Evenepoel of Wout van Aert? Met Tiesj Benoot, Mauri Vansevenant en Greg Van Avermaet zullen ze alvast drie luxeknechten bij zich hebben, al zullen ze ook wel te maken krijgen met de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Wilt u alleen de finish zien? Dan zou u ook zonder wekker rond 11.15 uur voor uw televisie moeten geraken.

2. Kwalificatie turnen vrouwen brug met ongelijke leggers, zondag 25 juli vanaf 3 uur

Nina Derwael (21) mag dan wel een van de favorietes zijn voor goud op de brug met ongelijke leggers, maar één klein foutje kan in de kwalificatieronde al fataal zijn. Daarom volgt u Derwael best al tijdens de kwalificaties, waarin ze haar nieuwe aartsmoeilijke oefening zal turnen. In de veronderstelling dat de Limburgse doet wat we van haar verwachten, kan u de finale op haar favoriete onderdeel op zondagmiddag 1 augustus vanaf 12.27 uur volgen.

3. Taekwondo heren -68 kilogram, zondag 25 juli vanaf 03.15 uur

Onze landgenoot Jaouad Achab (28) gaat als regerend Europees kampioen op zoek naar zijn eerste olympische medaille, nadat hij in Rio vijfde is geworden. Qua spektakelwaarde kan taekwondo tellen: een gedraaide trap op het hoofd van de tegenstander is het ultieme doel, want het levert de meeste punten op. Snel zal u zich niet vervelen, een kamp duurt maar drie keer twee minuten en ondertussen kunt u overschakelen op de kwalificatieronde van Nina Derwael.

4. Skateboarden, zondag 25 juli vanaf 2 uur (Street mannen), maandag 26 juli vanaf 2 uur (Street vrouwen), woensdag 4 augustus vanaf 2 uur (Park vrouwen)

Skateboarden is – samen met honkbal, surfen, karate en (sport)klimmen – een van de nieuwe sporten op de Olympische Spelen. Met Axel Cruysberghs en Lore Bruggeman levert België twee atleten af voor het Street skateboarden, maar het wordt toch vooral uitkijken naar de dertienjarige Britse sensatie Sky Brown in het Park skateboarden. Op elfjarige leeftijd pakte Brown al brons op het wereldkampioenschap. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze de beste skateboarder ter wereld wordt. Toch is de Britse met Japanse roots niet de jongste atlete op deze Spelen, die eer gaat naar de elfjarige Syrische tafeltennisster Hend Zaza.

Sky Brown. Foto: AFP

5. Mountainbike crosscountry, maandag 26 juli vanaf 8 uur

Mathieu van der Poel (26) gaat in Tokio zijn allergrootste droom najagen. Niet in het veld, niet op de weg, wel op de mountainbike voelt de Nederlander zich het best. Hij imponeerde in de Tour de France, maar deed alles met de Olympische Spelen in het achterhoofd en stapte na een week uit de Tour. De Nederlander droomt van goud op de crosscountry, maar de concurrentie is niet mals. Onder meer het Britse supertalent Tom Pidcock (22) heeft na zijn schitterende voorjaar op de weg ook zijn zinnen gezet op het mountainbiken.

6. Judo heren -81 kg, dinsdag 27 juli vanaf 4 uur

Wat doet onze landgenoot Matthias Casse (24) in het land waar de judosport is ontstaan? Als kersvers wereldkampioen in de gewichtsklasse onder 81 kilogram zijn alle ogen op hem gericht. Toch geen zin om midden in de nacht op te staan voor judo? Zorg dan dat u om 10.52 uur wakker bent om de finale te volgen.

Matthias Casse. Foto: REUTERS

7. Individuele tijdrit mannen, woensdag 28 juli vanaf 7 uur

Ook het parcours van de tijdrit bij de mannen is op maat gemaakt van de twee Belgische vertegenwoordigers, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Met 846 hoogtemeters op 44 kilometer loopt het nooit vlak en dat speelt in het nadeel van tijdritspecialist Filippo Ganna. Naast Evenepoel en Van Aert wordt het vooral uitkijken naar de prestaties van Primoz Roglic en Tom Dumoulin. De Nederlander kondigde in januari nog aan dat hij voor onbepaalde tijd zou stoppen, maar keerde vorige maand al terug in koers. Amper een week na zijn comeback in de Ronde van Zwitserland werd hij Nederlands kampioen op de tijdritfiets.

8. Finale 100 meter vrije slag zwemmen, mannen donderdag 29 juli om 04.37 uur, vrouwen vrijdag 30 juli om 03.59 uur

Het koninginnennummer van het zwemmen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen staan enkele kanonnen aan de start en belooft het een spannende strijd te worden. Bij de mannen staan de regerende wereldkampioen (Caeleb Dressel, 24-jarige Amerikaan) en de olympische kampioen (Kyle Chalmers, 23-jarige Australiër) tegenover elkaar. Bij de vrouwen werd de Canadese Penny Oleksiak al op zestienjarige leeftijd olympisch kampioene in Rio. Sindsdien waren haar prestaties wisselvallig, maar ze lijkt er net op tijd terug te staan. Haar grootste uitdagers worden de Australische Emma McKeon (27) en Cate Campbell (29).

Caeleb Dressel. Foto: ap

9. Zevenkamp vrouwen, hoogspringen woensdag 4 augustus vanaf 03.35 uur

De eerste Belgische medailles zullen halfweg de tweede week hopelijk al binnen zijn, maar met Nafi Thiam maakt er nog een serieuze kanshebber op goud haar opwachting. Op de eerste dag van de zevenkamp staat met hoogspringen het favoriete onderdeel van Thiam op de planning. Toen ze in 2016 goud pakte op de zevenkamp, sprong ze over 1.98 meter. Geen enkele vrouw sprong ooit hoger tijdens een zevenkamp. Kan ze vijf jaar later dat record verbeteren? Een nieuwe topprestatie in het hoogspringen zal nodig zijn om haar olympische titel te verlengen. Voor de ontknoping van de zevenkamp hoeft u niet op te staan, want de afsluitende 800 meter staat op donderdag 5 augustus om 14.20 uur gepland.

10. Marathon mannen, finale zondag 8 augustus vanaf middernacht

Voor de allerlaatste wedstrijd van de Spelen hoeft u geen wekker te zetten, blijf gewoon wakker. Drie langeafstandslopers mogen ons land vertegenwoordigen: Dieter Kersten (24), Koen Naert (31) en Bashir Abdi (32). Als die laatste een superdag heeft, zit er misschien een medaille in, maar voor het goud moeten we vooral naar de Kenianen en de Ethiopiërs kijken. De Keniaan Eliud Kipchoge (36) is regerend olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de marathon, een van zijn grootste uitdagers is Shura Kitata. De 25-jarige Ethiopiër was in oktober 2020 de eerste loper in zeven (!) jaar die Kipchoge kon kloppen in een marathonwedstrijd.