Katie Hopkins gedeporteerd uit Australië na niet naleven quarantaine

De Australische regering heeft het visum van Katie Hopkins ingetrokken. De extreemrechtse Britse columniste het land uitgezet nadat ze opschepte over het overtreden van de quarantaineregels in het land.

De 46-jarige Hopkins zond afgelopen weekend een livevideo uit vanuit haar hotel in de Australische stad Sydney. Ze beschreef de lockdowns als ‘de grootste hoax in de menselijke geschiedenis’. Zowel Sydney als Melbourne zijn op dit moment in lockdown wegens het stijgend aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus. Momenteel registreert Australië nationaal ongeveer honderd nieuwe gevallen per dag, wat relatief laag is vergeleken met andere landen. De Australische regering heeft echter gekozen voor een ‘nul gevallen’-strategie.

Verder grapte Hopkins over uitgebreide plannen om de Australische quarantaineregels te overtreden. In dezelfde Instagram-video, die later verwijderd werd, zei ze dat ze de mensen die haar eten komen brengen, zou doen schrikken door haar hoteldeur naakt en zonder masker te openen.

Hopkins was in Australië om deel te nemen aan het tv-programma Big Brother Australia. Na haar ophefmakende video werd de samenwerking zondag echter stopgezet. In haar contract stond dat ze het netwerk niet te schande mocht brengen.

Maandag kondigde de Australische minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews aan dat het visum van Hopkins geannuleerd zou worden. Ze werd vervolgens maandagmiddag plaatselijke tijd op een vlucht het land uitgezet, richting het Verenigd Koninkrijk. Ze kreeg ook nog een boete omdat ze haar maskerplicht niet was nagekomen.

‘Pijnlijk voor gestrande Australische burgers’

Daarmee is de kritiek op het hele voorval echter nog niet gaan liggen. Er worden vragen gesteld bij het feit dat Hopkins überhaupt het land binnen mocht terwijl er nog tienduizenden Australische burgers in het buitenland gestrand zijn. Het land hanteert sinds maart 2020 een gesloten-grenzenbeleid en het aantal internationale commerciële vluchten dat mag landen in Australië is sinds 14 juli gehalveerd omdat de autoriteiten zich zorgen maakten over de besmettelijkheid van de deltavariant.

Verder moeten de mensen die het land binnenkomen verplicht in hotelquarantine, maar heeft de overheid hier maar 3.070 plaatsen voor voorzien. Naar schatting zijn er nog tienduizenden Australische burgers gestrand in het buitenland.

‘Dit is bijzonder pijnlijk voor de 35.000 Australiërs die nog steeds vastzitten in het buitenland’, aldus Australisch parlementslid Andrew Giles. Ook op sociale media klinkt er veel kritiek.