Buitenlandse media vol verwondering over Van Aert: ‘Hij doet wat eigenlijk niet kan’

Ook in onze buurlanden zijn ze onder de indruk van de prestaties van Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk. Van Aert won een bergrit, een tijdrit en een sprint en is de eerste renner die daarin slaagt na Eddy Merckx in 1974 en Bernard Hinault in 1979.

‘Reusachtige prestaties’ – De Telegraaf

In De Telegraaf zijn ze vooral verbaasd over de groei van Wout van Aert doorheen de Ronde van Frankrijk. ‘De 26-jarige Vlaming begon, nog niet topfit na zijn blindedarmoperatie, voorzichtig aan deze Ronde van Frankrijk. Maar waar Jumbo-Visma de ene na de andere soldaat verloor en Parijs met slechts vier van de acht renners haalde, groeide hij in de Ronde naar reusachtige prestaties.’

‘Wout van Aert stelt kandidatuur voor olympisch goud’, titelt De Telegraaf. De Nederlanders zien Van Aert als topfavoriet op de Olympische Spelen in Tokio. ‘Komende zaterdag tijdens de wegrace zal de concurrentie Van Aert in de smiezen houden, en met het oog op de tijdrit op woensdag 28 juli zullen onder anderen bij Tom Dumoulin de alarmbellen zijn afgegaan, omdat de Belg in de slottijdrit van deze Tour iedereen vermorzelde.’

‘Bergop veel beter dan Van der Poel’ – Volkskrant

Wat Van Aert bergop deed in deze Tour was nog straffer dan vorig jaar. ‘Klimmen, dat is toch wat anders. Vorig jaar kon hij al verbazend lang mee bergop in dienst van Primoz Roglic, maar dit jaar bleek hij nog beter. Hij won de elfde etappe, een van de zwaarste bergritten, waarin hij tweemaal de Mont Ventoux moest bedwingen. Terwijl hij 78 kilogram weegt, een zwaargewicht in wielertermen.’

De Volkskrant ziet bergop een groot verschil met eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. ‘Het onderscheidt hem van Mathieu van der Poel. De twee waren aartsrivalen in het veldrijden en tegenwoordig ook in de grote voorjaarskoersen op de weg. Beiden zijn onwaarschijnlijk veelzijdig. Maar Van der Poel, die na de eerste week de Tour verliet om zich op de olympische mountainbikerace te richten, kan lang niet zo goed omhoog. Hij heeft het in elk geval nog nooit laten zien.’

‘Van Aert doet wat eigenlijk niet kan’ – Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad noemt onze landgenoot ‘superman’. ‘Wout van Aert, de superman van deze Tour. Hij doet iets dat in het huidige wielrennen, met al die specialisten op alle onderdelen, eigenlijk helemaal niet kan. Alsof Sven Kramer wereldkampioen schaatsen wordt op de tien kilometer én op de 500 meter sprint.’

‘Van Aert rolmodel van het nieuwe wielrennen’ – L’Equipe

Ook in Frankrijk deed Van Aert alle monden openvallen. ‘Zullen we deze dag herinneren als de dag waarop het wielrennen is veranderd? We hebben Wout van Aert deze Tour in drie verschillende coureurs zien veranderen. Drie overwinningen op drie totaal verschillende parcours, dat is zeldzaam in de Tour. Ook mentaal toonde hij zich heel sterk nadat team Jumbo-Visma in het begin van de Tour met veel tegenslagen kampte.’