Straffen van 20 en 24 maanden cel voor hulp bij ontsnapping Carlos Ghosn uit Japan

Een rechtbank in Tokio heeft maandag gevangenisstraffen opgelegd aan een Amerikaanse zoon en vader die automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontsnappen uit Japan.

Michael Taylor (60), een voormalig lid van de Amerikaanse special forces die nadien overstapte naar een private veiligheidsdienst, kreeg twee jaar cel en zijn zoon Peter (28) gaat voor 20 maanden de gevangenis in. Bij de start van de hoorzitting in Japan maakten de twee al duidelijk dat ze de aanklachten niet betwisten. Een derde verdachte, die Ghosn door de security heeft geloodst, is nog niet gevat.

Ghosn is oud-topman van Renault, Nissan en Mitsubishi. Hij werd in Japan gearresteerd nadat hij bij Nissan fraude zou hebben gepleegd. Iets dat de automagnaat altijd heeft ontkend.

Na geruime tijd in een cel zat hij vast onder huisarrest. Hij riskeerde een gevangenisstraf van 15 jaar toen hij eind 2019 het land ontvluchtte. Michael en Peter Taylor worden ervan beschuldigd de zakenman op 29 december 2019 het land te hebben uitgesmokkeld. Ze verstopten Ghosn in een kist voor geluidsapparatuur, die aan boord van een privévliegtuig dat naar Istanbul vloog, werd gebracht. Ze zouden daarvoor 1,3 miljoen dollar ontvangen hebben.

Interview BBC

Onlangs had Ghosn een exclusief interview met het Britse BBC, anderhalf jaar na de opzienbarende ontsnapping. Naar eigen zeggen besloot hij een ontsnappingspoging te wagen toen hem gezegd werd dat hij geen contact meer mocht hebben met zijn vrouw Carole.

‘Het plan was dat ik mijn gezicht niet kon vertonen, dus moest ik me ergens kunnen verstoppen. De enige manier dat ik me kon verbergen was in een kist of bagage zodat niemand me zou zien en niemand me zou herkennen. Enkel op die manier kon het plan werken’, aldus Ghosn. Zijn keuze voor een muziekkist was ‘de meest logische optie, aangezien er op dat moment veel concerten plaatsvonden in Japan’.

‘Op het moment dat je in de kist stapt, denk je niet aan het verleden of aan de toekomst, je denkt enkel en alleen aan het moment zelf’, aldus Ghosn. ‘Je bent niet bang, je voelt ook geen emoties en bent louter geconcentreerd op het feit dat dit je enige kans is. Als je die laat schieten, dan bekoop je het met een leven als gegijzelde in Japan.’

In het totaal schat Ghosn dat hij anderhalf uur in de kist doorbracht, al voelde dat eerder als ‘anderhalf jaar’. ‘De dertig minuten in de kist wachtend tot het vliegtuig opsteeg, waren waarschijnlijk de langste van mijn leven.’

Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.