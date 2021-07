Ophef rond lachende toppoliticus Laschet tijdens bezoek aan Duits rampgebied

In Duitsland is er heel wat ophef ontstaan nadat Armin Laschet (CDU) al lachend gefilmd werd, terwijl hij een bezoek bracht aan het zwaar door het noodweer getroffen Erftstadt. Laschet is deelstaatpremier en de mogelijke opvolger van Angela Merkel als bondskanselier.

Laschet was te zien tijdens de speech van Duits president Frank-Walter Steinmeier. Hij staat in de achtergrond samen met enkele anderen te lachen en te babbelen, terwijl Steinmeier de hulpverleners bedankt en zijn medeleven betuigt aan de slachtoffers. Daarmee slaat Laschet geen goed figuur, klinkt het in Duitsland. Intussen moest hij zich ook al verontschuldigen voor zijn ongepaste optreden voor de camera’s.

Laschet zei dat hij zeer onder de indruk was van de vele gesprekken ter plaatse. Hij is boos op zichzelf omdat hij op een gegeven moment begon te lachen. ‘Ik was heel de dag onderweg, er waren emotionele gesprekken die me echt geraakt hebben. Daarom zit ik des te meer verveeld met die enkele seconden’, zei Laschet zondagavond bij televisiezender WDR. Laschet zei dat hij niet hoorde wat Steinmeier aan het zeggen was.

Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. — Armin Laschet (@ArminLaschet) July 17, 2021

‘Dat was niet gepast, het was niet oké dat ik lachte op zo’n moment.’ Via Twitter betreurde hij bovendien de indruk die hij gewekt had. Hij zei dat hij op dat moment net een conversatie aan het voeren was. Het incident kreeg op Twitter de nodige weerklank met de hashtag #Laschetlacht.

De sociaaldemocratische partij SPD hekelde in de krant Bild het voorval. SPD zit samen met CDU in de federale regering. Ook de liberale FDP had kritiek in de krant.