Zon steekt zich weg achter de wolken

De nieuwe week begint met plaatselijk ochtendgrijs, maar zijn er vaak eerst nog brede opklaringen. Geleidelijk wordt het vanaf het noorden wisselend tot soms zwaarbewolkt met eventueel wat lokaal gedruppel of een buitje.

In het uiterste zuiden van het land blijft het wel meestal zonnig. In de late namiddag verschijnen er opnieuw meer opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de kuststreek en in de Ardennen, schommelen rond 22 à 23 graden in het centrum en klimmen tot 25 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.

Vanavond worden de opklaringen alsmaar breder en blijft het droog. Ook volgende nacht is het droog en meestal licht bewolkt met stilaan vorming van enkele lokale lage wolkenvelden of plaatselijke mistbanken. De minima liggen daarbij tussen 9 en 15 graden.

Vanaf dinsdag wordt het opnieuw zonniger en geleidelijk ook warmer met vrijdag lokale maxima tot 29 graden in de Kempen. Elders schommelt het kwik dan tussen 25 en 28 graden.

Zaterdag wordt het dan wisselvallig met buien, eventueel met onweer, bij temperaturen van 25 of 26 graden in het centrum van het land. Zondag blijft wisselvallig met buien, die mogelijk nog onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen dan rond 23 of 24 graden in het centrum.