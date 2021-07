Merkel bezoekt rampgebied: ‘Ander beleid nodig voor natuur en klimaat’

Te midden van het puin zei Angela Merkel geen woorden te hebben voor wat ze aantrof. Haar sereniteit staat in schril contrast met die van partijleider Armin Laschet, die bij zijn bezoek werd betrapt op jolige grappen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde zich een beeld kunnen vormen van de dodelijke ravage, dus bezocht ze vandaag het door watersnood zwaargetroffen Eifel-gebied in het westen van Duitsland. Ze praatte met hulpverleners en slachtoffers en drukte haar medeleven uit.

Merkel sprak over een ‘surrealistische’ en ‘spookachtige’ situatie. ‘Ik zou zelfs zeggen dat de Duitse taal bijna geen woorden heeft om deze verwoesting te omschrijven.’

Ze beloofde flink wat noodhulp en geld voor de herstelwerkzaamheden, zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten. Woensdag zal een steunpakket worden bepaald. Het was voor de bondskanselier duidelijk dat het een werk van maanden, wellicht jaren zal worden om alles opnieuw op te bouwen.

Merkel benadrukte daarnaast dat er dringend meer en sneller werk moet worden gemaakt van de klimaatdoelstellingen. ‘We zien de kracht waarmee de natuur te werk kan gaan. We zullen tegen deze natuurkracht ingaan - op korte termijn, maar ook op middellange en lange termijn. Er is beleid nodig dat meer rekening houdt met de natuur en het klimaat dan we de afgelopen jaren hebben gedaan.’ Ze waarschuwde dat door de klimaatverandering dergelijke overstromingen vaker dreigen te gebeuren. Duitsland beleefde deze week de zwaarste natuurramp in het land sinds zes decennia.

Malu Dreyer, premier van deelstaat Rijnland-Palts, vergezelt Merkel bij haar bezoek aan de getroffen gebieden. Foto: REUTERS

157 doden

De overstromingen hebben er tot nu toe 157 mensen het leven gekost. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de uiteindelijke dodentol hoger zal liggen. Tientallen mensen zijn nog vermist in de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen. Malu Dreyer, minister-president van Rijnland-Palts, vergezelde Merkel en zei dat er nog steeds met man en macht wordt gezocht naar overlevenden. ‘We zullen niet rusten voor we alle vermisten hebben gevonden.’

Terwijl Merkel de schade kwam opmeten in het westen van Duitsland, werden het oosten en zuiden van het land getroffen door een nieuwe stortvloed en overstromingen. Straten werden rivieren, auto’s werden meegesleurd door het wassende water, stukken land liggen bedolven onder een dikke laag modder.

Een grappende Laschet tijdens de speech van de Duitse president (niet op foto). Foto: REUTERS

Grappen en grollen

De ingetogen betrokkenheid die Merkel liet zien, kon Armin Laschet, de leider van de partij CDU die in poleposition ligt als kandidaat-opvolger van Merkel, niet aan de dag leggen. Toen Duits president Frank-Walter Steinmeier donderdag in een speech terneergeslagen zijn steun betuigde aan de slachtoffers van de watersnood in Noordrijn-Westfalen, is op beelden te zien hoe Laschet in de achtergrond staat te kletsen en ginnegappen. Dat was tijdens een bezoek aan Erfstadt, waar een overstroomde steengroeve auto’s, stukken weg en hele gebouwen had opgeslokt.

Pretoogjes, tanden bloot, tong wat uit de mond. Laschet vond de mopjes die hij tegen de mensen rondom hem maakte duidelijk zelf zeer geslaagd. Collega-politici konden het minder smaken en spraken van een ‘gebrek aan fatsoen’. WDR, de openbare omroep van Noordrijn-Westfalen, stelde dat elke verkiezingscampagne enkele momenten telt waarop de kandidaten hun ware aard laten zien. ‘Dit is zo’n moment.’

Ongepast

Laschet heeft intussen zijn excuses aangeboden. ‘Het lot van de getroffenen, waarover we in veel gesprekken hebben gehoord, is belangrijk voor ons’, schreef hij. ‘Dus ik betreur des te meer de indruk die ontstond uit een gesprekssituatie. Dat was ongepast en het spijt me.’

Alle ogen zijn op Laschet gericht, volgens recente peilingen maakt hij een goede kans om over een paar maanden verkozen te worden tot nieuwe bondskanselier. Merkel wil die rol zelf niet meer opnemen na september.

Niet alleen buiten, maar ook binnen zijn eigen partij, wordt (eens te meer) in vraag gesteld of Laschet wel de capaciteiten heeft van een leider en competente crisismanager.