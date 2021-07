Wout Van Aert wint massasprint op Champs-Elysées

Wout van Aert heeft de allerlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk editie 2021 gewonnen. Op de Champs-Elysées reed hij een indrukwekkende sprint en won hij op de macht met een half wiel voorsprong. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) is eindwinnaar.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Tadej Pogacar (Svn)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Traditioneel werd de slotetappe aangevat met het nemen van de foto’s van de dragers van de leiderstruien van elk klassement. Ook Wout Poels (Bahrein-Victorious) en Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) mochten als dragers van de bolletjes- en de witte trui dus mee op de foto, ook al behoren die klassementen eigenlijk Pogacar toe. Puur sportief viel er, al even traditioneel, evenwel niets te beleven in de aanloop naar het slotspektakel op de Champs-Elysées. Mikkel Bjerg, ploegmaat van de gele trui, mocht op de Côte de Grès nog het laatste bergpuntje van deze Tour sprokkelen, al was ook dat niet meer dan een voetnoot.

Ondanks de lange en gezapige aanloopfase, ging het tempo bij het aansnijden van de lokale rondes de lucht in. Eens het peloton een eerste keer de streep overschreed, leek ook de aanvalsregen te beginnen. Het was onder meer Brent van Moer die de knuppel in het hoenderhok gooide. Ook Deceuninck - Quick-Step was attent en stuurde prompt enkele pionnetjes mee. Een echte aanvalsregen werd het uiteindelijk niet, want al snel sloeg een drietal de eerste noemenswaardige kloof: Stefan Bissegger, Casper Pedersen en Harry Sweeny waren de gelukkigen. Even later kon ook Patrik Konrad de oversteek maken. Toch bleef het bij een trio voorin, want Pedersen liet zich vrij snel terug uitzakken. Met Cees Bol rekende Team DSM immers op sprintsucces.

Logische beslissing dus. Ook al omdat de vluchters eigenlijk al bij voorbaat kansloos waren, want sprintersploegen Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix zetten meteen een mannetje bij aan de kop van het peloton om de boel te regelen. Bij de tussenspurt was er heel even wat animo, maar een kleine halve minuut na het koptrio zette Cavendish al eventjes de puntjes op de i.

Moordend tempo

Het tempo lag moordend hoog, wat ervoor zorgde dat de drie snel gegrepen werden. Ze werden afgelost door drie nieuwe jongens. En niet de minste: Ide Schelling kreeg immers gezelschap van Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe. Al was ook die vlucht geen lang leven beschoren, waarna Schelling het nog eens probeerde met Valgren en Van Moer. Zij kregen wel wat meer ruimte. Al schommelde de kloof continu rond de twintig seconden. Ook Franck Bonnamour, de winnaar van de Superstrijdlust, wilde nog eens een poging wagen, maar werd snel tot de orde geroepen.

Op zes kilometer van de finish was ook het verhaal van de drie vluchters uit. INEOS-Grenadiers wilde met Geraint Thomas voor een verrassing zorgen, maar de Wolfpack was attent. Sprinten geblazen! Al was er veel chaos in het peloton. Van overal schoten renners naar voor, maar Cavendish zat waar hij moest zitten.

Hij werd een machtssprint uit de duizend. Cavendish zat aanvankelijk wat ingesloten, terwijl Van Aert perfect gebracht werd door Teunissen. Ook Philipsen zat goed geplaatst, maar na een ferme machtsprint van Van Aert moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Belgische kampioen. Zo was het Wout van Aert die voor de eerste Belgische ritzege op de Champs-Elysée sinds Gert Steegmans zorgde. Mark Cavendish bolde als derde over de streep.

Wie reed zich nog in de kijker?

Bij afwezigheid van Caleb Ewan, moest Lotto-Soudal op een andere manier proberen in beeld te komen. De vroege vlucht, al is die term in dit soort etappe niet helemaal toepasselijk, leek the way to go. Achtereenvolgens Van Moer, Sweeny, Gilbert en opnieuw Van Moer maakten deel uit van de vlucht. Brent Van Moer zong het uiteindelijk uit tot op zo’n zes kilometer van de streep. Het maakt dat Lotto-Soudal continu vertegenwoordigd was in de kop van de koers.

Na elf ritzeges reed André Greipel zondag de laatste touretappe uit zijn carrière. De Gorilla kondigde zaterdag immers aan dat hij het na dit seizoen voor bekeken houdt.