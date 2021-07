Opschudding op Silverstone: Verstappen vliegt in muur, Hamilton wint

Lewis Hamilton heeft voor eigen publiek een immense zaak gedaan in de titelstrijd. De Mercedes-rijder botste in de openingsronde met titelrivaal Max Verstappen, die als gevolg daarvan een enorme smak maakte. Hamilton kon wel door en slaagde er ondanks een tijdstraf van 10 seconden nog in om de race te winnen.

Wat voorafging...

Het weekend in Groot-Brittannië stond volledig in het teken van de zogenaamde F1 Sprint: er werd een volledig nieuw kwalificatieformat getest. De gebruikelijke kwalificatiesessie werd deze keer op vrijdagavond gehouden en bepaalde de startvolgorde voor een korte ‘sprintrace’, die op zaterdagmiddag doorging. Die korte race bepaalde de startvolgorde voor de Grote Prijs van zondag.

Lewis Hamilton toonde zich op vrijdag de snelste man, maar in de sprintrace werd hij onmiddellijk verschalkt door Max Verstappen. De Nederlander kwam na 17 rondes als eerste over de meet en veroverde zo de pole position voor de race van zondag, voor Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc. De vraag was of Hamilton voor het oog van meer dan 100.000 dolenthousiaste fans - het raceweekend fungeerde als een testevent voor de Britse overheid - voor de achtste keer zijn thuisrace zou kunnen winnen.

Hoe verliep de start?

Het staat nu al vast dat de eerste ronde van deze Britse Grote Prijs één van de scharniermomenten in de titelstrijd is. Max Verstappen kende geen al te beste start, maar hij slaagde er wel in om de aanvallen van Hamilton af te slaan. Toen de thuisrijder het in Copse - de razendsnelle bocht negen - nog eens probeerde, ging het helemaal fout. Hamilton tikte het achterwiel van Verstappen aan, waardoor de Red Bull aan hoge snelheid in de bandenstapels belandde.

.@Max33Verstappen maakt in de eerste ronde al kennis met de bandenmuur! ???? pic.twitter.com/4F2jKkZr5j — Play Sports (@playsports) July 18, 2021

Verstappen kon gelukkig al snel uitstappen en lijkt geen schade opgelopen te hebben bij de zware klap, maar zijn race zat er wel meteen op. De Grote Prijs werd stilgelegd toen bleek dat de bandenstapels reparatie nodig hebben. Charles Leclerc was door alle commotie opgeschoven naar de leidersplaats, voor Hamilton en Bottas. Hamilton kreeg voor de botsing een tijdstraf van 10 seconden opgelegd. Die loste hij in bij zijn pitstop.

Hoe kwam de zege tot stand?

De Ferrari van Charles Leclerc is doorgaans niet opgewassen tegen de sterkere Mercedes’ en Red Bulls, maar op Silverstone had de rode brigade de zaakjes wel prima voor elkaar. Leclerc behield bij de staande herstart zijn leidersplaats en kwam in de aanvangsfase nooit echt onder druk te staan van Hamilton. Er was wel even paniek bij Ferrari toen Leclerc tot twee keer toe haperingen aan de motor rapporteerde, maar het probleem raakte opgelost.

Leclerc behield de leiding na de pitstops, terwijl Hamilton door het inlossen van zijn tijdstraf twee plekken verloor aan teamgenoot Valtteri Bottas en Lando Norris (McLaren). Door zijn latere bandenwissel had Hamilton echter verser rubber dan dat duo: Norris bood nauwelijks weerstand toen Hamilton zich naast de McLaren plaatste, en door een teamorder van Mercedes schoof de thuisrijder ook eenvoudig voorbij Bottas naar plaats twee.

In de slotfase werd de spanning opgevoerd toen Hamilton het gashendel helemaal opendraaide. Het gat met Leclerc bedroeg met nog 10 ronden te gaan een goede 9 seconden, maar dat gat slonk zienderogen. Op drie ronden van het einde zat Hamilton vlak achter Leclerc en probeerde hij het in dezelfde bocht waar hij twee uur eerder met Verstappen gebotst was. Deze keer liep het wel goed af: Hamilton nam de leiding en won voor de achtste keer zijn thuisrace.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Een crash tussen twee titelrivalen, zeker eentje aan zo’n hoge snelheid, is iets wat je in de Formule 1 natuurlijk nooit graag ziet. Doordat Leclerc de leiding erfde en Hamilton een tijdstraf kreeg voor zijn botsing met Verstappen, kregen we echter een race die tot het bittere eind spannend bleef.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Lewis Hamilton in één race een groot deel van de schade heeft goedgemaakt die hij in de vorige vier races opliep. De Brit heeft in het WK het gat naar Verstappen flink gereduceerd: van 33 naar 8 punten. Alles kan weer, al zal de manier waarop Hamilton deze race won hem bij onze noorderburen niet in dank worden afgenomen. Afwachten hoe Max Verstappen en Red Bull op deze domper reageren bij de volgende race in Hongarije, over twee weken.