Pas op voor blauwe jerrycans aan de kust

Er kunnen vandaag en de komende dagen jerrycans met gevaarlijke chemische stoffen aanspoelen aan de Belgische kust. Niet aanraken en 112 bellen, is de boodschap. ‘Open ze in geen geval.’

Het is uitkijken voor blauwe jerrycans die voor onze kust kunnen dobberen of aanspoelen, waarschuwen de diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé . Die zijn in de Noordzee terechtgekomen tijdens het bevoorraden van het schip Arctic Discoverer voor de Nederlandse kust. In de dertien jerrycans zitten chemische stoffen die brandwonden kunnen veroorzaken bij aanraking.

De Arctic Discoverer is een tanker uit 2006, die vaart onder de vlag van de Bahama's. Foto: via Vesselfinder.com

Het zijn drukke dagen aan zee, dus benadrukt het Maritiem Reddings- en Communicatiecentrum dat wie een jerrycan vindt die niet mag aanraken en het noodnummer 112 moet bellen.

De brandweerdiensten aan zee zijn op de hoogte en houden een oogje in het zeil.