Moet premier ingrijpen? Partijvoorzitters kibbelen op Twitter over hongerstakers

De voorzitters van Groen, Ecolo en PS roepen premier Alexander De Croo (Open Vld) op om het dossier van de hongerstakende sans-papiers in handen te nemen.

Al 56 dagen houdt een 400-tal mensen zonder papieren een hongerstaking in Brussel, in de Begijnhofkerk en op de campussen van VUB en ULB, als laatste strohalm in de hoop op een collectieve regularisatie. Sinds afgelopen vrijdag is een deel van hen ook een dorststaking begonnen.

‘Hun situatie gaat zienderogen achteruit. Het overleg zit muurvast. Gezien de kritieke situatie vraagt Groen dat premier De Croo tussenkomt voor er slachtoffers vallen’, zo tweet Groen-voorzitter Meyrem Almaci vandaag.

Ook PS-voorzitter Paul Magnette en het voorzittersduo van Ecolo, Jean-Marc Nollet en Rajae Maouanen, spreken de premier aan op Twitter, met dezelfde bewoordingen en de eis om in te grijpen.

‘Vanwege de hoogdringendheid van de situatie van de hongerstakende sans-papiers en de principiële blokkering door de staatssecretaris is het aan de eerste minister om de zaken onmiddellijk in handen te nemen’, klinkt het bij hen. Dat zou dan ‘uit’ handen zijn van Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie. ‘Een drama is zeer nabij, we kunnen niet toelaten dat de mogelijke oplossingen voor de crisis niet zo snel mogelijk worden uitgevoerd’, vervolgt Magnette. Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de Partij van de Arbeid/PTB, volgde een paar minuten later en deelde dezelfde tekst.

Valse hoop

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert hekelt iedereen die de sans-papiers ‘valse hoop’ geeft. Volgens hem heeft de regering al het mogelijke gedaan om de sans-papiers te helpen. ‘Dat men doorzet met een levensgevaarlijke actie is niet de verantwoordelijkheid van de regering, maar van diegenen die valse hoop blijven bieden.’

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez steunt het beleid van staatssecretaris Mahdi: ‘Hij respecteert het regeerakkoord en doet alles om menselijkheid te garanderen. Het is een menselijk drama, maar hongerstaking kan geen onderhandelingsmiddel zijn.’

De partijvoorzitter van Mahdi, Joachim Coens, treedt zijn staatssecretaris uiteraard bij, eveneens op Twitter. ‘Alle vertrouwen in de aanpak van Sammy Mahdi: menselijk én consequent. Medische hulp is beschikbaar, dossiers kunnen individueel besproken worden. Stop de hongerstaking.’

De tweets hebben al heel wat reacties van twitteraars opgeleverd, maar nog niet van de premier.