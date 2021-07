Waalse man klampt zich vier uur vast aan tak en wordt gered

Een 61-jarige man die werd meegesleurd in het kolkende water tijdens de overstromingen in Durbuy, kan alles nog navertellen dankzij een tak, zijn zoon, de hulpdiensten en stevige portie geluk.

Roland Noirhomme deed zijn verhaal aan de Franstalige krant L’Avenir. Hij spreekt zelf van een mirakel. ‘Het begon met de evacuatie van de drie scoutskampen die ik mee organiseerde’, aldus Noirhomme. ‘Die waren succesvol, maar ik wilde ook nog de paarden redden. Ik slaagde erin om ze in veiligheid te brengen maar op een gegeven moment was de schuur omringd door kolkend water.’

Toen de man vastzat in de schuur, belde zijn zoon onmiddellijk de hulpdiensten. Die hadden hun handen echter vol en konden niet meteen uitrukken naar de schuur. Toen de muren scheurden onder de verwoestende kracht van het water, werd Noirhomme meegesleurd in de stroom. ‘Ik probeerde na te denken en besefte dat ik een steen of rots zou kunnen raken als ik in de rivierbedding terechtkwam. Maar pas een driehonderdtal meter verder kon ik mijn hoofd echt uit het water tillen en kon ik een tak vastgrijpen.’

De zoon van de man had gezien hoe zijn vader was meegesleurd door het water en was erin geslaagd om hem te blijven volgen. Hij zag hoe zijn vader zich vastklampte aan de tak van een boom aan de oever van de Aisne en riep hem toe dat de hulpdiensten gealarmeerd waren. Noirhomme bleef urenlang roepen en fluiten om duidelijk te maken waar hij was en dat hij nog bij bewustzijn was.

Door de omvang van de ramp konden de reddingswerkers hem pas na zonsondergang redden. Toen hing de man al vier uur aan de tak. ‘Ik zag lantaarns en reddingswerkers en ik liet mezelf nog eens goed luid horen. Uiteindelijk is alles goed afgelopen...’

De man liep als bij wonder geen breuken of ernstige verwondingen op. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht in Marche, maar kon de volgende dag alweer naar zijn gezin thuis.