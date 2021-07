Britse premier toch in quarantaine na felle kritiek

Een opmerkelijke U-bocht: nog geen drie uur nadat Boris Johnson verklaarde niet in zelfisolatie te gaan na een hoogrisicocontact, gaat hij nu toch de coronaregels volgen die zijn eigen regering oplegt aan alle burgers.

Het regende harde kritiek toen de Britse premier Boris Johnson en minister van Financiën Rishi Sunak aankondigden dat ze niet in quarantaine zouden gaan, hoewel ze een hoogrisicocontact hadden gehad. Nadat ze een bespreking hadden met de nieuwe minister van Volksgezondheid Sajid Javod, bleek die laatste gisteravond positief te testen op het coronavirus.

Vanochtend lieten premier Johnson en minister Sunak, die allebei gevaccineerd zijn, weten dat ze niet in isolatie zouden gaan. Ze zouden in de plaats daarvan deelnemen aan een proefproject, waarbij ze elke dag een zelftest zouden afleggen en konden blijven gaan en staan waar ze wilden.

De oppositie was niet te spreken over die beslissing. Keir Starmer, de leider van de Labour partij, zei dat de regering in chaos was verzonken. ‘Boris Johnson en Rishi Sunak zijn nog maar eens betrapt op denken dat de regels voor iedereen gelden, behalve voor henzelf.’ ‘Op een moment waarop we vertrouwen moeten houden in de isolatiemaatregel zullen ouders, werknemers en bedrijfsleiders zich afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is in Downing Street 10. De manier waarop de premier zich gedraagt, is ronduit slecht bestuur en heeft dodelijke gevolgen voor de Britse bevolking.’

VIP’s die boven de wet staan

Beschuldigingen over een VIP-pasje om uit isolatie te blijven vlogen in het rond. Ed Davey, hoofd van de Liberal Democrats, vroeg of het proefproject alleen toegankelijk was voor de ‘happy few’.

De druk moet te hoog geweest zijn, nog geen drie uur nadat hij weigerde in zelfisolatie te gaan, kondigde Johnson aan toch de regels te zullen volgen zoals iedereen moet doen.

Minister Sunak bood op Twitter een soort van excuses aan: ‘Hoewel het pilootprogramma vrij restrictief is en alleen essentiële overheidsactiviteiten toestaat, erken ik dat zelfs de indruk wekken dat de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn, verkeerd is.’

Johnson was in Chequers, het buitenverblijf van de Britse premier, toen de contacttracers van de Britse gezondheidsdienst NHS hem opbelden. Hij zal daar blijven voor isolatie en vanop afstand werken. Ook met de minister van Financiën is contact opgenomen en ook hij zal in isolatie gaan, zoals gevraagd, en niet deelnemen aan het proefproject.

‘Dag van de vrijheid’

Parlementslid David Lammy (Labour) betreurt dat er zoveel publieke druk nodig was op de regering om het enige juiste te doen. De kritiek luidde vooral dat niet in quarantaine gaan de boodschap van de regering aan de bevolking zou ondermijnen op dit kritieke punt in de pandemie. Alleen al in de eerste week van juli stuurde de Britse Covid-19-app meer dan een half miljoen waarschuwingen uit aan mensen die in isolatie moesten. Bedrijfsleiders en vakbonden klagen over personeelstekorten en problemen met productielijnen door de quarantaineregels.

Maandag, de zogenaamde ‘dag van de vrijheid’, zal het land haast alle lockdownmaatregelen versoepelen. Nochtans zijn de coronacijfers in Groot-Brittannië weer fors gestegen. Maar de ministers maken zich sterk dat de hoge vaccinatiegraad in het land nieuwe oversterfte zal vermijden.