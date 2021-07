Federale regering overlegt met verzekeraars over snelle aanpak

De federale regering zoekt met de verzekeraars naar een gezamenlijke aanpak. Morgen is er overleg. ‘Het gaat om honderden getroffen huizen. Men kan niet wachten tot overal iemand fysiek is langsgeweest.’

‘Eens het water is weggetrokken zal onze hulp nodig blijven’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag op VTM. Hij bezocht gisteren de zwaargetroffen steden Pepinster, Rochefort, Eupen en Maaseik om met eigen ogen de ravage te zien die het water heeft aangericht. ‘We hebben een dossier ingediend om beroep te kunnen doen op het Europees noodfonds. Er is weinig twijfel dat we aan de voorwaarden zullen voldoen.’

De federale regering heeft morgen een overleg met de verzekeraars om samen een aanpak uit te werken waardoor getroffen personen en gezinnen zo snel mogelijk vergoed kunnen worden. ‘Het is belangrijk dat ze op dezelfde manier werken en snel middelen kunnen vrijmaken. Het gaat om honderden huizen die getroffen zijn. Men kan niet wachten tot overal iemand fysiek is langsgeweest’, aldus De Croo. ‘In sommige steden en gemeenten zal een volledige heropbouw moeten gebeuren.

De Waalse regering zat vrijdag al voor overleg samen met Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars. Wagens dreigen een knelpunt te worden. Met een Omnium-verzekering is de schade volledig gedekt, maar door de vele oudere en tweedehandswagens, doorgaans niet Omnium verzekerd, dreigen veel mensen in de kou te blijven staan. De Croo hoopt hiervoor de verzekeringen te kunnen combineren met steun van de nood- en rampenfondsen. ‘Zeker voor mensen met beperkte middelen is dat belangrijk. Je moet terug vooruit kunnen. Idem voor zelfstandigen die heel hun winkel zagen verdwijnen.’