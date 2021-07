Valse reis- en toegangsbewijzen in Nederlandse app CoronaCheck

Door een groot datalek bij een Nederlands coronatestbedrijf liggen niet alleen de privégegevens van ruim 60.000 mensen op straat, iedereen kon ook valse negatieve tests invoegen. Het bedrijf heeft ook locaties in België.

Testcoronanu, een testbedrijf met tien locaties in Nederland en drie in België, is aangesloten bij het Nederlandse initiatief Testenvoorjereis.nl. Het bedrijf wordt daardoor niet alleen door de Nederlandse overheid aangeraden om je te laten testen, maar ook met belastinggeld gesubsidieerd. Het Nederlandse nieuwsprogramma RTL Nieuws brengt nu een groot datalek in het bedrijf aan het licht.

Door het lek kon iedereen in de coronadatabase van het testbedrijf neuzen en daar kinderlijk eenvoudig, door twee regels code in de browser in te voeren, zijn eigen nep negatieve test toevoegen.

Het lek roept de vraag op hoe betrouwbaar CoronaCheck eigenlijk is. ‘Enige vorm van betrouwbaarheid is nu helemaal weg’, stelt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In België telt Testcoronanu drie locaties: in Antwerpen, in Lokeren en in Mechelen. Het is voorlopig onduidelijk of ook de privégegevens van Belgen gelekt zijn, en of er ook in België misbruik van het datalek gemaakt kon worden.