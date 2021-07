Pepinster: wel stemmen onder het puin gehoord, maar weinig kans op overleven

In de zwaargetroffen gemeente Pepinster in de provincie Luik is de zoekactie naar slachtoffers van de watersnood hervat. Gisteravond hoorden getuigen nog één of twee stemmen vanonder het puin.

Sinds deze ochtend zijn de brandweer, het leger, de civiele bescherming en speurhonden opnieuw in de weer om nog vermiste slachtoffers te vinden. De zoektocht verloopt in moeilijke omstandigheden, verschillende huizen zijn ingestort of staan op instorten. ‘We moeten voorzichtig zijn bij elke stap die we zetten’, zei Olivier Jiust, de brandweerofficier die de reddingsoperatie in het gebied coördineert, aan de RTBF. Het terrein is bijzonder instabiel, het risico op nog meer instortingen is groot.

Gisteravond rond 19 uur hoorden omstaanders noodkreten vanonder het puin van een ingestorte woning. Meteen gingen de reddingswerkers aan de slag, alle opruimwerken rondom de site werden stilgelegd in de hoop overlevenden te vinden, weet onze zusterkrant Het Nieuwsblad. Rond 22 uur leken de speurhonden iets op het spoor, maar de actie leverde helaas niets op.

Vandaag is de hoop om nog iemand levend tussen de brokstukken terug te vinden klein. Niemand hoort nog een teken van leven. Maar de zoektocht gaat verder.

Nog tientallen vermisten

Pepinster is bijzonder hard getroffen door het noodweer. Negen dodelijke slachtoffers zijn intussen teruggevonden, er zijn nog een paar tientallen mensen vermist. Het is moeilijk om precies te zeggen om hoeveel mensen het gaat.

Vanaf vanmiddag gaan de hulpdiensten de hele vallei, stroomafwaarts, doorzoeken. De slachtoffers van de overstromingen zijn mogelijk over een aanzienlijke afstand meegesleurd met het water.

Ook het puinruimen is volop aan de gang. Er zijn op dit moment in totaal 314 militairen ingezet, en dat aantal zou de komende dagen nog oplopen. Ze herstellen wegen, trekken een dijk op om huizen te beschermen en pompen verder water weg uit huizen.

Het waterpeil blijft intussen gelukkig dalen

In de omgeving van Luik zitten zo’n 11.000 gezinnen zonder elektriciteit. Enkele duizenden gezinnen hebben geen toegang meer tot drinkbaar water van de kraan en meer dan 3000 huishoudens moeten het zonder gastoevoer stellen. (asd)