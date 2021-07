Al ruim 8.500 vrijwilligers melden zich aan bij Rode Kruis

Op het platform ‘Helpen Helpt’ van het Rode Kruis hebben zich al meer dan 8.500 mensen aangemeld als crisisvrijwilliger. Dat meldt het Rode Kruis zondagochtend.

Het platform waarop mensen zich kunnen aanmelden om te gaan helpen in gebieden die zwaar getroffen zijn door het noodweer, werd vrijdagmiddag gelanceerd. Het Rode Kruis startte het initiatief voor het eerst vorig jaar, toen om helpers te vinden tijdens de coronacrisis.

Zaterdagochtend hadden zo’n 4.600 mensen zich aangemeld, zondag is dat aantal gestegen tot boven de 8.500. ‘Het gaat heel snel’, zegt Jan Poté, woordvoerder van het Rode Kruis. ‘Tijdens de coronacrisis hadden we 15.000 aanmeldingen, maar dat was over een heel jaar. Nu spreken we over 48 uur.’

De mensen die zich aanmeldden om te helpen, moeten nog even wachten om aan de slag te gaan. Het Rode Kruis moet eerst nog in kaart brengen wat de specifieke noden zijn en waar men hoeveel vrijwilligers kan inzetten. Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.

Ook op een ander platform, Aidehulp14-7, kunnen mensen zich aanmelden. Daarop kwamen zaterdag al 2.400 hulpaanmeldingen.

Maar al die solidariteit is ook een uitdaging voor de organisatoren. Hulpaanbieders kreunen onder de grote belangstelling. In de provincie Luik is daarom een coördinatiecel opgericht. Die moet de verschillende hulpaanbiedingen linken met de specifieke noden van de getroffenen.