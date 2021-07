Bosbrand in westen van de VS bedreigt 5.000 huizen

Een grote bosbrand in het westen van de Verenigde Staten heeft nu ongeveer 1.100 vierkante kilometer ingepalmd. Zowat 5.000 huizen zijn bedreigd door de bosbrand, die de naam ‘Bootleg Fire’ kreeg.

Eenentwintig huizen zijn al in de vlammen opgegaan. Onder invloed van de hitte, wind en extreme droogte in de regio breidde de bosbrand steeds verder uit. Het centrum van de brand ligt zowat 350 kilometer ten zuidoosten van Portland, de grootste stad van Oregon. De brand is al 1.100 vierkante kilometer groot. Ter vergelijking: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ruim 160 vierkante kilometer groot.

Het westen van de VS en het zuidwesten van Canada worden al weken geconfronteerd met extreme hitte. Vorige zondag steeg het kwik in de Death Valley tot meer dan 53 graden, in Las Vegas was het warmer dan 45 graden.

Het was al de warmste junimaand ooit gemeten voor Noord-Amerika, met hittegolven en warmterecords.