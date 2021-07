Noodweer treft nu Oost-Duitsland en Beieren, en Oostenrijkse Hallein

Verschillende regio’s in Duitsland zijn zaterdag getroffen door zware regenval. In de Oost-Duitse deelstaat Saksen was er sprake van meer dan 100 liter neerslag per vierkante meter. Meer naar het zuiden is de regio Oberbayern in Beieren zwaar getroffen. Ook in het Oostenrijkse Hallein is de situatie dramatisch.

Zware regenval maakte van een beek een woest kolkende stroom in Oostenrijk, die delen van de binnenstad van Hallein overstroomde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg overspoelt. Op sommige beelden is te zien hoe het water mensen meesleurt.

#Hallein: A disaster alert has been declared in the Austrian town of Hallein after torrential rainfall caused massive flooding in the area. Footage on social media shows streets flooded with dark water.pic.twitter.com/w8ELGLMEJp — I.E.N. (@BreakingIEN) July 17, 2021

‘De situatie is zeer kritiek’, volgens de politie. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangeraden absoluut niet in de kelder te gaan zitten. De brandweer evacueerden mensen uit de huizen en zette daarbij boten en vrachtwagens in.

Volgens de brandweer waren er aan het einde van zaterdagavond geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. Volgens de autoriteiten is het waterpeil inmiddels gedaald.

In Duitsland is na het westen van het land nu het oosten aan de beurt. In het Duitse Saksen zijn verschillende plaatsen niet meer bereikbaar: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen.

De bevolking moet uit kelders, ondergrondse garages en de metro blijven. Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt. Op de lager gelegen delen van de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is er sprake van een ‘extreme toename van het waterpeil’. ‘Zware overstromingen zijn te verwachten.’

Ook Oberbayern is zwaar getroffen. Daar is sinds zaterdagavond sprake van geëvacueerde huizen, aardverschuivingen, ondergelopen straten en kelders die onder water staan. De brandweer is er druk in de weer. De situatie is ‘dramatisch’, zeggen de hulpdiensten van de regio rond Traunstein.

Vooral Berchtesgaden en Bischofswiesen, helemaal in het zuiden nabij de grens met Oostenrijk, zijn zwaar getroffen. Het water gutst er van de bergen en het waterpeil van de Ache neemt er fors toe. Door aardverschuivingen zijn er al huizen ontruimd. De bevolking krijgt de raad uit de kelders te blijven. Verschillende kleinere snelwegen zijn overstroomd of afgesloten wegens aardverschuivingen.