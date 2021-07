Eerste prijs van seizoen is binnen voor Club Brugge

Club Brugge heeft de 41ste editie van de Supercup gewonnen en kan met vertrouwen vooruit kijken naar de start van de competitie. KRC Genk stond met grote ambities aan de aftrap, maar moest zijn meerdere erkennen in blauw-zwart dat met 3-2 won. Een heerlijk doelpunt van Racing Genk en Noa Lang die zijn duivels ontbond voor het Brugse publiek kleurden deze Supercup.

De Supercup luidde zaterdagavond de laatste rechte lijn richting start van de Jupiler Pro League komende vrijdag in. De match tussen bekerwinnaar KRC Genk en landskampioen Club Brugge betekende ook de terugkeer van fans in Belgische stadions. Zo’n 10.000 enthousiastelingen kregen de eer om erbij te zijn in Jan Breydel. Vooral Bruggeling Noa Lang leek te genieten van de aanwezigheid van de fans. Hij zweepte het publiek verschillende keren op en eiste ook voetballend een sleutelrol op.

Club Brugge deed vooraf uitschijnen dat de Supercup voor hen van minder belang was. ‘Dit is nog niet het moment om de jongens fris te brengen. Nu bouw je een basis op voor de rest van het seizoen. Het wordt wel interessant om bepaalde jonge gasten aan het werk te zien en ouderen uit te proberen op andere posities’, zei Club-coach Philippe Clement voor de clash tussen de bekerwinnaar en de landskampioen.

Zonder sleutelspelers Ruud Vormer (quarantaine), Hans Vanaken (vakantie) en Simon Mignolet (blessure) moest Clement dan ook sleutelen aan zijn elftal. Hij toverde een soort 4-2-2-2 uit zijn mouw, waarbij vooral Charles De Ketelaere en Mats Rits zich in het zweet werkten. Club Brugge haalde nog geen versterkingen binnen dus dropte Clement ook jonkie Noah Mbamba in de basis. Het middenveld van Club Brugge zag er dan ook anders uit met Kossounou en Mbamba voor de verdediging. De 16-jarige middenvelder trok er goed z’n streng.

Snelle voetjes van Mike Trésor

Genk-coach John van den Brom zei vooraf wel dat hij de Supercup graag wilde winnen. Van den Brom is ambitieus voor komend seizoen en wilde met de Supercup zijn ambities kracht bijzetten. Hij bracht met Simen Juklerod, Mujaid Sadick en Mike Trésor drie debutanten aan de aftrap, maar alleen die laatste viel echt op in positieve zin. Trésor snoepte op slag van rust de bal af van Kossounou en schudde daarna enkele knappe bewegingen uit zijn schoenen. Heynen kreeg de bal en stak het leer in één tijd door naar de diep lopende Theo Bongonda. Die schoof de bal voorbij Lammens. Een knappe goal van de troepen van Van den Brom.

Voor dat doelpunt hadden we nog maar weinig grote kansen gezien in de eerste helft. Club was een keer gevaarlijk na een vrije trap. Ito geraakte er eens door op snelheid, maar kon niet gevaarlijk zijn. Bij beide ploegen waren er te veel slordigheden en slechte balcontroles in de fase van de waarheid. Het was duidelijk dat de voorbereiding nog in hun kleren zat. Onuachu tekende met een stevige kopbal op een voorzet van Preciado voor de grootste kans, terwijl Club de wedstrijd wel meer en meer in handen nam. Juklerod kende zijn dagje niet op de linkerkant. Hij speelde voor het eerst weer een wedstrijd sinds afgelopen winter bekend raakte dat hij Antwerp zou verlaten voor Genk. Zowat alle Brugse aanvallen gingen over zijn kant.

Club Brugge erop en erover

Maar in het slot van de eerste 45 minuten waren beide ploegen daar dus wel plots. Bijna meteen na het doelpunt van Trésor liet Vandevoordt op een corner een kopbal van Mitrovic door zijn handen glippen. Genk werkte de bal nog weg, maar die was al over de lijn. Zo had Club Brugge bijna meteen na de tegenslag de gelijkmaker beet.

Na rust mocht Cyriel Dessers opdraven in plaats van Onuachu. Dessers kende geen slechte invalbeurt, maar zag de doelpunten wel aan de overzijde vallen. Het was immers blauw-zwart dat een blitzstart kende in de tweede helft. Dost en Lang vonden elkaar, maar Lang kreeg de bal niet voor doel. Daarna was Lang daar opnieuw. Na een duw in zijn rug wees scheidsrechter Lardot naar de penaltystip. Lang ging zelf achter de bal staan en trapte de 2-1 staalhard binnen. Het publiek joelde van geluk. Nog geen twee minuten later zette Lang opnieuw een aanval op. Na wat mislukte doelpogingen belandde de bal bij Mata en ook hij knalde het leer staalhard binnen. Club op rozen, de Supercup was binnen.

Rits probeerde Vandevoordt daarna nog te verrassen met een rechtstreekse vrije trap in plaats van een voorzet, maar slaagde net niet in zijn opzet. Ook Genk kreeg nog wat kansjes. Dessers kon onder meer nog eens alleen op doelman Senne Lammens afgaan, maar de 19-jarige debutant redde en Dessers liep bovendien buitenspel. Door de vele wissels daalde de spanning en het niveau van de partij. Uronen maakte er met een verre knal in het absolute slot nog 3-2 van nadat Lammens ver uit zijn doel was gekomen, maar de conclusie bleef dezelfde. Philippe Clement kan ook komend seizoen op een collectief sterk Club Brugge rekenen, Van den Brom heeft nog wat werk om meer lijn in zijn elftal te krijgen en iedereen in vorm te krijgen.