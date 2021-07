Gouden Palm verrassend voor ‘Titane’

De ceremonie van het 74ste filmfestival van Cannes werd verknald door juryvoorzitter Spike Lee. Dat hij het niet zo heeft met platgetreden paden was ruim bekend, maar dit leek toch eerder een flater.

De juryvoorzitter verklapte de Gouden Palm toen de ceremonie nog maar goed en wel begonnen was. Zowat alle prijzen moesten nog uitgereikt worden, toen hij dacht dat het al aan de eindwinnaar was. Zijn collega’s in de jury probeerden hem snel het zwijgen op te leggen, maar je kon nog net horen hoe hij zei: ‘De Gouden Palm gaat naar Titane.’

The show must go on, dus iedereen deed alsof niemand het gehoord had. Maar een halfuur later ging de Gouden Palm inderdaad naar deze wilde, gedurfde film van de jonge Franse regisseuse Julia Ducournau.

Het was hoe dan ook een verrassende keuze. Het is nog maar haar tweede film en sinds haar kannibalistische debuut Grave is ze duidelijk alleen maar geradicaliseerd in dezelfde richting. Titane is grensoverschrijdende queerpunkcinema, die taboes doorbreekt en lichamen oprekt. De Franse krant Le Figaro meldde met wat zin voor overdrijving dat bij de première de brandweer moest ingrijpen: mensen vielen flauw, moesten overgeven of kregen een zenuwinzinking.

Hoe dan ook is de film een intense kijkervaring. De film begint wanneer een meisje na een afschuwelijk auto-ongeluk een titanium plaat in haar hersenpan krijgt geplaatst. Vervolgens gaan we fast-forward en is ze een volwassen vrouw die een seksuele verhouding heeft met auto’s. Ducournau kanaliseert zo horrorklassieker Christine van John Carpenter, terwijl er later ook momenten komen in de trant van de body horror van David Cronenberg. Wanneer de vrouw, Alexia, op de vlucht moet voor de politie vat ze het plan op om zich voor te doen als een jongen die jaren geleden als vermist was opgegeven. Ze takelt zichzelf toen en meldt zich aan bij diens rouwende vader, hoofd van een brandweerkorps. Tussen de twee ontstaat een opmerkelijke band, die suggereert dat familie een band is die je zelf kan kneden, net zoals je het eigen lichaam kan omvormen. Het is queerpunkcinema die iets vat van de huidige tijdgeest.

De flater van Spike Lee bleek de opmaat voor een ceremonie in totale chaos. Spike Lee moest zelfs nog een tweede keer net op tijd worden tegengehouden om alweer voorbarig de Gouden Palm af te roepen. Celebrity’s op het podium keken regelmatig richting jury in de hoop te achterhalen wat nu precies de bedoeling was. De jury leek zelf hopeloos verdeeld en ging zelfs verschillende keren voor een ex aequo. Voor een regisseur met de status van Asghar Farhadi is dat bijna wat beschamend – ook al ziet hij dat zelf mogelijk niet zo. De Finse regisseur Juho Kuosmanen was duidelijk blij verrast en zei Farhadi op het podium dat hij allang blij was geweest om diens award vast te houden.

De prijs voor beste regie ging naar de Fransman Leos Carax voor zijn musical Annette met Adam Driver en Marion Cotillard. De man kwam de prijs niet zelf ophalen, maar liet het aan de twee broers van de popband Sparks, die immers het hele concept van de film bedachten en er de teksten en de muziek voor schreven.

De Belgische regisseur Joachim Lafosse keerde dus met lege handen naar huis – ook al had hij met Les intranquilles een heel sterke film gemaakt. De regisseuse van het beste debuut, de Kroatische Antoneta Alamat Kusijanovic, kon haar Caméra d’Or niet zelf ophalen, maar had een goed excuus: ze was de dag voordien bevallen van haar eerste kind.

In de nevencompetitie ‘Un Certain Regard’ waren de prijzen vrijdag al uitgereikt. De hoofdprijs ging naar Unclenching the fists, een Russische film van Kira Kovalenko over een meisje in Noord-Ossetië dat probeert te ontsnappen uit haar dorp. Teodora Ana Mihai kreeg de ‘prijs voor de moed’ voor La civil, over een Mexicaanse moeder die de strijd aangaat met de drugsmaffia. De Fipresci-prijs, een award uitgereikt door een jury van journalisten, ging in deze categorie naar de Franstalige Belgische film Un monde van Laura Wandel.

