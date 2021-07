Zaterdag heerst er een gezellige drukte aan zee. Dat is te zien op de druktebarometer van de kust en blijkt uit rondvraag bij verschillende kustburgemeesters. Door het mooie weer en de vele reservaties werd veel volk verwacht aan de kust. De kustgemeenten namen daarvoor de nodige maatregelen.

In Knokke-Heist zijn er voorlopig nergens problemen omtrent de drukte. Sinds vrijdagavond zijn er heel wat tweedeverblijvers aangekomen, is te horen bij de gemeente. Vandaag zijn duidelijk veel dagjestoeristen met de trein gekomen maar alles verloopt veilig en zonder problemen.’ Om problemen met Nederlandse jongeren te vermijden, kreeg de politie in Knokke-Heist bijstand van de Nederlandse politie te paard. Echte incidenten zijn er nochtans niet geweest. Alles bleef vrij rustig.

Ook in Blankenberge blijft de drukte voorlopig beheersbaar. ‘Er is volk maar we zien vooral een gezellige drukte. Nergens waren er voorlopig grote problemen’, aldus Philippe Denoyette van de lokale politie.

In Oostende is het aanmeldingssysteem voor de drukste stranden geactiveerd. Om 12 uur waren ruim 1.550 personen aangekomen. In totaal waren 3.500 personen aangemeld. ‘We ondervinden nergens problemen er heerst een gezellige drukte’, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Vlak voor de middag zijn twee treinen met 75 procent bezetting aangekomen. Ook daar zijn geen problemen gemeld. De parkings in Oostende kwamen op de middag aan een bezettingsgraad van 92 procent.