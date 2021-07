Geboeide arrestant kan wegrijden met politiewagen

Een geboeide arrestant is vrijdagavond in Roosendaal (Nederland) kunnen wegrijden met de politiewagen waarin hij was vastgehouden. De auto werd later leeg teruggevonden, de man is voortvluchtig.

De 32-jarige man uit Roosendaal (Nederland, Noord-Brabant) was aangehouden wegens mogelijke drugshandel.

In de bosjes nabij vond een agent diverse zakjes met hennep die daar vermoedelijk door de verdachte waren weggegooid. De man werd aangehouden en gefouilleerd. Er werd daarbij ook geld gevonden. Hierna werd hij geboeid in de politieauto gezet. Daarna controleerden de agenten de auto van de verdachte. Terwijl ze daarmee bezig waren, hoorden ze plots hun politiewagen wegrijden.

Meerdere politie-eenheden werden opgeroepen. Even verderop trof de politie hun wagen aan, zonder de man. De politie is naar hem op zoek. Het is nog onduidelijk hoe de verdachte met het voertuig is weg kunnen rijden, daar wordt onderzoek naar gedaan.