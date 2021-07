Toeristen die genoten van een dagje bij Lake Tahoe in de VS konden hun ogen niet geloven toen vier beren plots op het strand verschenen. Door het warme weer zochten de dieren verkoeling in het water, en ook de lunch van enkele strandgangers moest eraan geloven. Het bezoekje van de beren aan de toeristische trekpleister leverde uitzonderlijke beelden op. Kijk mee in bovenstaande video.