Belgische kinderen en vrouwen uit Syrië aangekomen in ons land

De zes IS-vrouwen die de voorbije uren gerepatrieerd werden uit het kamp Roj in Noord-Syrië, zijn na hun aankomst in België meteen overgebracht naar verschillende gevangenissen, nadat ze afscheid hadden kunnen nemen van hun kinderen.

De moeders gingen rechtstreeks van de luchthaven naar de gevangenis. Vijf van hen zijn al veroordeeld voor terrorisme, tegen de zesde loopt het proces nog. Dat meldde federaal procureur Frédéric Van Leeuw zaterdagmorgen.

Samen met de zes vrouwen zijn ook hun tien kinderen gerepatrieerd, allemaal geboren tussen 2012 en 2019. De kinderen zijn toevertrouwd aan de bevoegde jeugdparketten en overgebracht naar ziekenhuizen, waar hun medische en psychische gezondheidstoestand onderzocht en gemonitord zal worden. Eenmaal dat gebeurd is, zal voor hen een gepast kader gezocht worden. Om hun intimiteit te respecteren, zal er op geen enkele manier gecommuniceerd worden over de maatregelen die rond de kinderen genomen worden.

Volgens premier Alexander De Croo is de repatriëring georganiseerd overeenkomstig de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad van 3 maart. ‘Prioriteit is daarbij steeds geweest om de kinderen in veiligheid te brengen. Alle operaties werden uitgevoerd volgens het vooraf opgestelde plan’, aldus De Croo. Eerder zei de premier hierover: ‘We mogen niet blind zijn voor de realiteit: de toestand in de kampen verslechtert zienderogen en ook de beveiliging wordt er steeds slechter. Als je de kinderen daar laat, in een kamp waar IS de plak zwaait, worden ze de terroristen van morgen.’

De Croo bedankt namens de regering alle diensten die aan de missie hebben deelgenomen en deze tot een goed einde hebben gebracht. ‘België dankt ook de Iraakse autoriteiten, de regionale regering van Koerdistan en de lokale de facto autoriteiten van Noordoost-Syrië voor het faciliteren van de terugkeer van de kinderen.’

Het Vlaams Belang reageert verbolgen. ‘Met deze operatie brengt paars-groen de openbare veiligheid in gevaar”, aldus Kamerlid Barbara Pas. ‘Niemand kan immers garanderen dat deze terroristen plots wonderwel afstand hebben gedaan van hun ideologie. En dat geldt uiteraard ook voor hun kinderen.’ Volgens het Vlaams Belang getuigt deze operatie dan ook van een verregaande naïviteit.

De partij wil dat de commissie Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk deze repatriëring bespreekt.

Meer leest u hier: IS-moeders en hun kinderen terug uit Syrië