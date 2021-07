Geen regen meer, maar waterpeil kan nog stijgen

Op de meeste kritieke plaatsen daalt het waterpeil en omdat er veel droog weer wordt voorspeld, lijkt het ergste achter de rug. Maar dat is niet overal het geval.

Op de site waterinfo.be kunt u online volgen of de situatie bij u in de gemeente nog kritiek is of niet.

Langs de Maas lijkt bijvoorbeeld het ergste achter de rug en daalt het waterpeil. Maar dat is niet overal het geval.

In Halen aan de Velpe en de Gete kan het waterpeil in de loop van vandaag nog verder stijgen. Op verschillende plaatsen worden daarom maatregelen getroffen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken.

Het waterpeil in Rotselaar zal ook nog traag blijven stijgen waardoor woningen onder water komen in de omgeving van de E314 en de Steenweg op Holsbeek.

In Vlaams-Brabant heeft de Dijle in Sint-Joris-Weert dan weer het alarmpeil bereikt, kritieke overstromingen zijn mogelijk. Het wachtbekken van Egenhoven moet wateroverlast in Leuven te vermijden.

Langs de Zenne zijn het station van Buizingen onder water gelopen en worden enkele woningen in de Albert Denysstraat bedreigd.

In Londerzeel worden in de loop van vandaag omvangrijke maar niet-kritieke overstromingen verwacht. Het is niet uitgesloten dat de Maldersesteenweg in de loop van vandaag onder water komt waarbij ook enkele woningen bedreigd worden.

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij werden op vele meetpunten waterhoeveelheden gemeten die de voorbije dertig tot vijftig jaar niet werden vastgesteld.