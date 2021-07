Zonnige dagen, een hele week lang

Het blijft een hele week vrij mooi, droog weer.

Er hangen zaterdagochtend in vele streken lage wolken die vooral in de Ardennen het zicht soms belemmeren. Na dit ochtendgrijs verschijnen er opklaringen die in de namiddag over het noorden en in het centrum vrij breed worden. Over de zuidelijke landshelft kan het vaker bewolkt blijven, vooral dan langs de noordelijke flanken van de Ardennen. Het wordt warmer bij maxima van 19 à 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 à 25 graden elders, meldt het KMI.

‘s Nachts wordt het in vele streken lichtbewolkt, maar op de Ardense hoogten blijft de kans op wolken bestaan met mogelijk daar nog een beperkt zicht op het einde van de nacht. Ook in de Kuststreek is er kans op lage bewolking en mist afkomstig van de Noordzee. De minima lopen uiteen van 11 tot 15 graden.

Zondag wordt droog en vrij zonnig over het westen, het centrum en het uiterste zuiden. In het oosten zijn er meer wolken. Het kwik stijgt naar 21 tot 26 graden.

Begin volgende week zullen er meer wolken zijn, maar het blijft wel meestal droog. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum van het land.