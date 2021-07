Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) verhuist van Mancester City naar Wolfsburg

Lukas Nmecha zet zijn carrière verder bij Wolfsburg, dat hem definitief overneemt van Manchester City, zo maakte de club vrijdagavond bekend. Eerder was Nmecha in het seizoen 2019-2020 al op uitleenbasis bij Wolfsburg aan de slag. Dat werd toen geen onverdeeld succes.

Nmecha werd afgelopen seizoen door Manchester City verhuurd aan Anderlecht. De 22-jarige aanvaller was in 37 competitieduels goed voor 18 goals. Begin juni kroonde de Duitser zich met de nationale beloften tot Europees kampioen. In de finale tekende hij voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Portugal.

Die sterke prestaties leveren hem een contract tot 2025 op bij de nummer vier van afgelopen seizoen uit de Bundesliga. De spits mag zich dus opmaken voor de Champions League met die Wölfe.

Op het twitterkanaal van de club reageerde Nmecha al op zijn ovestap. ‘Ik kijk er al naar uit om veel gekende gezichten terug te zien. En vooral om hier eindelijk te kunnen tonen wat ik in mijn mars heb. Ik ben overtuigd van de weg die men hier ingeslagen is.’

Bij Wolfsburg wordt Nmecha een ploegmaat van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw. Eerder op de dag pakte de Duitse club immers ook al uit met de komst van de tweevoudige Rode Duivel. Hij maakt voor 17 miljoen euro de overstap van FC Keulen.