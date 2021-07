Vlaamse film wint prijs voor de moed

De Vlaamse film ‘La civil’ kreeg in Cannes de prijs voor de moed.

In de nevencompetitie ‘Un certain regard’ zijn vanavond al de prijzen uitgereikt. Twee Belgische films waren daarvoor geselecteerd: de Franstalige Belgische film Un monde van Laura Wandel en de Vlaamse film La civil van Teodora Ana Mihai. Die laatste kreeg voor haar film over een Mexicaanse moeder die de strijdt aangaat met drugsmaffia de ‘prijs van de moed’.

De belangrijkste prijs, de Grand Prix, ging echter naar Unclenching the fists, een Russische film van Kira Kovalenko over een meisje in Noord-Ossetië dat probeert te ontsnappen uit haar dorp. Zilver, ofte de Juryprijs, was voor Die grosse Freiheit, een heel knappe film waarin de Duitse acteur Franz Rogowski een homoseksuele man speelt die omwille van zijn geaardheid in de gevangenis wordt gegooid.

De prijs voor originaliteit ging begrijpelijkerwijs naar Lamb, een film met Noomi Rapace, veel schapen en een wending die zo straf is dat je er niks over kan zeggen zonder spoilers weg te geven.

Eerder vandaag werd ook de Palm Dog uitgereikt, een award die enkele jaren geleden werd opgezet door een aantal filmjournalisten als grap, maar intussen een vast terugkerende ceremonie is. Die award ging naar de spaniels van Tilda Swinton, voor hun vertolking in The souvenir: part II.