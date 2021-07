Tilda Swintons honden winnen Palm Dog

Zaterdag is het aan de Palme d’Or, maar de Palm Dog is alvast uitgereikt: die gaat naar de spaniels van Tilda Swinton, voor hun vertolking in ‘The souvenir: part II’.

Tilda Swinton mocht vandaag al een award ophalen. Niet voor zichzelf, maar voor haar drie spaniels, die samen met haar speelden in The souvenir: part II, een schitterende sequel op de film die de Britse filmmaakster Joanna Hogg enkele jaren geleden voorstelde. Niet alleen Swintons honden spelen mee in de film: de hoofdrol is, net als in The souvenir, voor haar dochter, Honor Swinton Byrne.

Niet de dochter, maar de honden wonnen de Palm Dog. De award is een grapje, enkele jaren geleden opgezet door een aantal filmjournalisten, maar is intussen een vast terugkerende ceremonie. Swinton troostte zich de moeite om de award zelf op te halen in naam van haar honden, en kreeg een halsband om. In een interview met De Standaard twee uur later noemde ze het grappend de belangrijkste award van het festival.

‘Werken met mijn dochter en werken met mijn honden is bijna hetzelfde. Als je heel vertrouwd bent met iemand, is dat heel plezierig en elegant – hoeveel benen ze ook hebben. Ik werkte eerder met een professioneel opgeleide, beroemde hond met Pedro Almodovar, voor zijn film The human voice. Dat was geweldig, maar wanneer hij naar me keek, was hij volstrekt niet geïnteresseerd: hij had alleen maar oog voor de man die achter me op de set stond met een stuk worst in de hand. Werken met mijn eigen honden voor The souvenir was daarentegen zo gemakkelijk. Ze luisteren perfect naar mij en kijken me heel de tijd aan. Wat opgaat voor honden gaat misschien ook op voor dochters.’