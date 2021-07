De waterbom in Wallonië zou in de toekomst vaker kunnen voorkomen, zegt professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven). ‘In valleien moeten ze nadenken of het risico om er te blijven wonen verantwoord is.’

‘De extreme hoosbui in Wallonië, met meer dan 100 millimeter op 24 uur, is zeer uitzonderlijk. De neerslag in Vlaanderen, iets meer dan 50 millimeter op 24 uur, hebben we het in verleden nog gehad’, vat ...