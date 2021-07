Reuters-fotograaf gedood in Afghanistan

Danish Siddiqui, een Indiase fotograaf voor het persbureau Reuters, is vrijdag omgekomen in Afghanistan. Daar deed hij verslag over de strijd tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de taliban in de buurt van een grenspost met Pakistan.

De Afghaanse troepen probeerden het belangrijkste gebied van Spin Boldak te heroveren toen Siddiqui en een hoge Afghaanse officier werden gedood in wat zij omschreven als ‘kruisvuur van de Taliban’. ‘We zoeken dringend meer informatie en houden overleg met de autoriteiten ter plaatse’, aldus Michael Friedenberg, voorzitter van Reuters, en hoofdredacteur Alessandra Galloni.

Siddiqui was eerder deze week als journalist mee met de Afghaanse speciale eenheden, die gevestigd zijn in de zuidelijke provincie Kandahar. Hij bracht verslag uit over de gevechten tussen de Afghaanse commando's en de Taliban.

Een oog voor verhalen

‘Negentig procent van de fotografie die ik heb geleerd, is voortgekomen uit experimenteren in het veld,’ schreef Siddiqui ooit. Het merendeel over fotografie leerde hij zichzelf aan. Vrienden en collega’s beschreven hem als een man die veel gaf om de verhalen waarop hij werkte. ‘Zijn meest meeslepende beelden gingen over mensen en het isoleren van het menselijke element,’ zei collega en buur Devjyot Ghoshal.

In 2018 kreeg hij met zijn team de ‘Pulitzer Prize for Feature Photography’ voor het documenteren van de Rohingya-vluchtelingencrisis in Myanmar. De jury omschreef de reeks als ‘schokkende foto’s die de wereld blootstelden aan het geweld waarmee Rohingya-vluchtelingen werden geconfronteerd toen ze Myanmar ontvluchtten.’

Danish Siddiqui laat een vrouw en twee jonge kinderen achter

33 overleden journalisten

Tussen 2018 en 2021 zijn al 33 journalisten om het leven gekomen. Dat bleek uit een rapport van de Verenigde Naties. Negen reporters lieten het leven bij een bomaanslag in Kabul, op 30 april 2018. Op diezelfde dag kwam werd ook een vertaler van de BBC doodgeschoten in Khost.

Die dag was de dodelijkste voor de Afghaanse media sinds de Taliban werden verdreven in campagne geleid door de VS in 2001. In dat jaar werden de Australische Reuters-journalist Harry Burton en de in Afghanistan geboren Azizullah Haidari gedood door gewapende mannen die hun konvooi op de weg van de Pakistaanse grens naar Kabul tegenhielden. Zij waren op weg naar Kabul om verslag te doen van de val van het Taliban-regime.