Matej Mohoric pakt tweede ritzege in de Tour

Matej Mohoric (Bahrein-Victorioius) heeft de negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op een dertigtal kilometer van de streep sprong de Sloveen weg uit een ruime kopgroep, met onder meer Jasper Stuyven, Brent Van Moer en Edward Theuns . Daar was de samenwerking zoek, waardoor Mohoric naar zijn tweede ritzege van deze Tour kon stomen. Het peloton liet ondanks een stevige openingsfase begaan.

Hoe kwam de zege tot stand?

Omdat Mark Cavendish zijn groene trui niet op het spel wou zetten, werd het geen zevende massaspurt in deze Tour. We kregen in de wijnstreek rond Bordeaux wel een leuke finale met twintig renners.

Jasper Stuyven stak de vluchtersgroep op 46 km van het einde in de fik, maar na e twintigtal kilometer vol oorlog trok Matej Mohoric alleen weg. Tegen de wind in. Tegen alles en iedereen. Christophe Laporte probeerde wel nog, maar de toekomstige Franse lead out van Wout van Aert voelde de kramp tot achter de oren. Mohoric was weg, voor een nieuwe machtige solo. Dit keer van 25,5 km. In de langste etappe van deze Tour, veertien dagen geleden, ging hij op 19 km van de streep weg. Toen was Jasper Stuyven de laatste renner die hij als ballast van zich afschudde. Vrijdagmiddag was de winnaar van Milaan-Sanremo er ook opnieuw bij, maar ook nu moest hij in deze hardrijder zijn meerdere erkennen. Het was uiteindelijk Edward Theuns die zesde en eerste Belg werd. Voor de tweede keer al. In Nîmes eindigde de zilveren medaille van het BK in Waregem ook al als zevende.

Voor Mohoric was het zijn veertiende overwinning als prof, waaronder een etappe in de Vuelta, de Giro en nu een tweede in de Tour.

Wie reed zich nog in de kijker?

Onmiddellijk na de start kregen we met Julien Bernard, Jonas Rutsch, Georg Zimmermann, Franck Bonnamour en de later aansluitend Matej Mohoric zes leiders. Halfweg deze 207 km lange rit hadden we zes vluchters en veertien die ertussen hingen. Daar waren eerst ook Van Avermaet, Valverde, Arcas, Garcia Acosta, Gruzdev en Fraile bij, maar ze lieten zich terugzakken. Toch was het verschil tussen de kop van de koers en het peloton toen amper een kleine minuut.

Opvallend was dat Deceuninck – Quick-Step weigerde de etappe te controleren. The Wolfpack stuurde wel snelle man Davide Ballerini mee naar voren. De Italiaan kwam op 100 km van Libourne mee in de kop van de wedstrijd, waarin we onze landgenoten Jasper Stuyven, Edward Theuns en de onvermijdelijke Brent Van Moer hadden. De eerste helft van de lange rit werd er razendsnel gereden.

Cavendish & Co lieten het werk over aan Israel Start-Up Nation (met een opvallend bedrijvige Chris Froome) en Team BikeExchange die een handje kwam toesteken. Op de lange, rechte wegen van de Landes werd het een leuke strijd tussen de kopgroep en het peloton. Het was niet alleen een tactisch steekspel om de ritzege, maar ook met het groen als inzet.

Michael Matthews won na een kwart van de etappe, achter de zes vluchters, de sprint van het peloton vóór Sonny Colbrelli en Luka Mezgec. Waardoor de Australiër van Team BikeExchange zijn achterstand op Cavendish herleidde tot 35 punten.

De teamleiding van Deceuninck – Quick Step verkoos het gevecht om het groen uit te stellen tot zondagavond en zag dit keer liever de punten verdeeld onder de twintig vluchters. Op 80 km van het einde hadden André Greipel en Israel Start-Up Nation begrepen dat ze niet voor de dagzege zouden sprinten, maar dat de winnaar voorin zat in een groep die zestien verschillende teams vertegenwoordigde.

Wat deden de favorieten?

Tadej Pogacar is de nieuwe patron van dit Tourpeloton. En dat doet hij zoals de allergrootsten. Tot twee keer toe maande de geletruidrager de collega’s tot kalmte aan. Een eerste keer direct na de start toen er een val was ingeleid door een verkeerd manoeuvre van Brent Van Moer. Toen Kwiatkoswki met Skujins op zoek ging naar vijf leiders, kwam de Sloveense ‘Boss’ hen een veeg uit de pan geven. Hij vroeg of ze niet gezien hadden dat er veel coureurs door die val achter waren gebleven. Daarbij zaten ook Pogacars ploegmaten Vegard Stake Laengen en Rafal Majka.

Toen ze op 167 km van Libourne alweer tegen de grond sloegen, praatte hij met Alpecin-Fenix om de snelheid te milderen. Onder de slachtoffers waren Tim Declercq, Christophe Laporte, Sonny Colbrelli (last linkerknie), Simon Geschke, Luke Durbridge, Enric Mas, de zesde van de stand, en o.a. Guillaume Martin, achtste en eerste Fransman in het klassement, die wat blutsen en builen opliep.

Verder nog iets dat je moet weten?

Eddy Merckx was bij de start in Mourenx aanwezig, waar hij een van zijn grootste numéros uit zijn carrière opvoerde. Toen al in het geel liep Merckx er in 1969 binnen met een voorsprong van 8 minuten na een solo van 140 kilometer. Dat jaar boekte ‘De Kannibaal’ de eerste van zijn vijf Tourzeges. Vóór de start van de negentiende etappe nam hij op de wielerbaan die naar hem is vernoemd, vaderlijk de groene Cavendish in de armen.

Nog heuglijk nieuws was dat André Greipel zijn 39ste verjaardag in het zadel vierde. De Duitser is bezig aan zijn elfde Tour de France waarin hij al elf keer eerder won.

Met Michael Woods en Miguel Ángel López kwamen er in Mourenx opnieuw twee renners niet opdagen. De Canadees van Israel Start-Up Nation streed tot donderdag om de bolletjestrui. Nu mikt Rik Verbrugghes kopman op de Olympische Spelen. López daarentegen was geen seconde in zijn sas in zijn eerste seizoen voor Movistar. Begin dit jaar werd hij met corona besmet.

De vlakke etappe begon ook met een grote val, ingeleid door Brent Van Moer. Veel jongens gingen aan een lage snelheid tegen de vlakte, vooral de schade aan de fietsen was groot. Opnieuw ging wat materiaal voor de bijl in deze ook op dat vlak veeleisende Tour de France die de eerste dag al richting Landerneau begon met een heus slagveld voor fiets en renner.

Uitslag:

1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

2. Christophe Laporte (Cofidis)

3. Casper Pedersen (Team DSM)

4. Mike Teunissen (Jumbo - Visma)

5. Nils Politt (BORA - hansgrohe)

6. Edward Theuns (Trek - Segafredo)

7. Michael Valgren (EF Education - Nippo)

8. Georg Zimmerman (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

9. Anthony Turgis (TotalEnergies)

10. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)