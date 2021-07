Premier Alexander De Croo (Open VLD) geeft een persconferentie over het het extreme noodweer in ons land. De situatie is nijpend. In Herk-de-Stad vond een dijkbreuk aan de Demer plaats.

‘We zijn allemaal bijzonder diep geraakt door wat er gebeurt is’, begint premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie. De federale regering roept daarom 20 juli uit tot een dag van nationale rouw. De feestelijkheden die een dag later op de nationale feestdag gepland stonden, worden beperkt. ‘Dat is maar logisch’, vindt premier De Croo. Bovendien zal een groot deel van het materieel nog volop ingezet worden op de getroffen plaatsen.

De premier looft de solidariteitsacties die de bevolking onderneemt: ‘Het zijn allemaal signalen dat we in momenten van tegenslag in ons land schouder aan schouder staan.’ De federale regering belooft de getroffen gemeenten en plaatsen niet in de steek te laten. ‘De absolute prioriteit zijn nu de reddingswerken. Alle mogelijke middelen zijn in stelling gebracht. Gezien de schaal van de ramp is de federale fase van het rampenplan afgekondigd. De situatie blijft op heel wat plaatsen kritiek.’

Zelfstandigen die door het noodweer getroffen zijn krijgen een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbreking en een vrijstelling van de sociale bijdragen in het derde kwartaal van dit jaar.

‘Afsluiten zal ik doen met de vele blijken van internationale steun’, vervolgt De Croo. In het bijzonder dankt hij de operationele steun van heel wat buitenlandse reddingsdiensten. Zo kreeg ons land snelle steun uit Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland en nog een aantal andere landen. ‘We appreciëren deze Europese steun enorm’, zei de premier.