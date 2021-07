Het Limburgse Heppeneert houdt zijn hart vast, want de Maas flirt er met de allerlaatste muur die de bewoonde wereld afschermt van het water. ‘We zouden gaan slapen zodra het water stabiliseerde. Dat is niet gebeurd.’

‘Nog één centimeter.’ Het is half 11 en Els Habraeken (51) rijdt met haar fiets over het straatje dat de huizen van Heppeneert scheidt van wat afgelopen nacht is aangezwollen tot een massa water waarvan ...