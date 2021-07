De inwoners in de omgeving van Pepinster ontwaakten vrijdagochtend in een rampgebied. Het lijkt wel een tsunamigebied. Compleet verwoeste woningen en gekantelde wagens. ‘Alles kwijt, maar we leven gelukkig nog.’

‘Ik probeer te redden wat er te redden valt. Maar kijk eens rond je. Alles is weg. C’est foutu.’ Jean-Daniël Gohy (36) woont aan de rand van Pepinster. Of zeg vanaf vandaag maar ‘woonde’. Want zijn woning ...