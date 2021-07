Stuwdam van Monsin houdt voorlopig stand en voorkomt erger

Alle ogen waren vannacht gericht op de stuwdam van Monsin, net boven Luik. Als die dam niet standhield, zou een massa extra water naar Limburg vloeien. Voorlopig lijkt het grootste gevaar geweken. Het waterpeil van de Maas blijft in sommige gemeenten wel nog stijgen.

Het was een bange nacht voor tienduizenden Limburgers. Het peil van de Maas staat nog steeds alarmerend hoog, al is er in enkele gemeenten een lichte daling ingezet, meldde de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vrijdagochtend op waterinfo.be. Maar het gevaar is nog niet geweken, ook al omdat het opnieuw licht is beginnen te regenen. Vooral in Maaseik dreigt het nog fout te lopen. Rond 11 uur begon het water in Maaseik in de straten te lopen.

De stuwdam van Monsin speelde en speelt een cruciale rol in de inschatting van het risico. Die stuwdam ligt net voorbij Luik richting Maastricht en Lanaken. Sinds twee jaar wordt het complex gerenoveerd. Mocht die het begeven, wordt de toestand in zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg nog zorgwekkender. Dan dreigt het peil van de Maas nog te stijgen en dreigt overstroming voor alle gebieden die stroomafwaarts aan de Maas liggen.

‘Tsunami bij breken van dam’

‘Je mag er niet aan denken wat er gebeurt als zo’n dam het begeeft, dan wordt het een soort tsunami’, zei Patrick Meire, hoogleraar Integraal waterbeheer aan de Universiteit van Antwerpen, in De Ochtend op Radio 1. ‘Dan zijn de gevolgen catastrofaal.’

‘Als de sluis in Monsin het begeeft, weten we niet wat de gevolgen zouden zijn. Ook het Albertkanaal dreigt dan te overstromen’, zei eerder ook Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. Het was een belangrijke reden om duizenden mensen in de gemeenten rond de Maas te evacueren.

De dam is een ontwerp van de architect Joseph Moutschen en werd geopend ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1930. De brug verbindt de rechteroever van de Maas met het eiland Monsin, gelegen tussen de Maas en het Albertkanaal. Ze wordt ook gebruikt als waterkrachtcentrale.