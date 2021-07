In het Luikse Verviers is donderdag een vrouw gered die vastzat op de ondergelopen benedenverdieping van haar woning. Enkele mannen sloegen met een hamer een gat uit de muur waarlangs ze de vrouw naar een hoger gelegen droge plek konden brengen. Bekijk de reddingsactie in bovenstaande video.

Straten die in rivieren veranderen en wagens die ronddrijven, zo groot is de wateroverlast in ons land: