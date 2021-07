Biden wil niet militair ingrijpen op Haïti

President Joe Biden is voorlopig niet van plan om met Amerikaanse troepen in te grijpen op Haïti, dat na de moord op president Jovenel Moïse in chaos is vervallen. Dat zei het Amerikaanse staatshoofd donderdag.

‘We sturen alleen mariniers naar onze ambassade om de veiligheid te garanderen’, zei Biden. ‘Maar het idee dat we Amerikaanse troepen zouden sturen naar Haïti is momenteel niet aan de orde.’

In de Caribische eilandstaat werd president Moïse vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Moïse, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.

Haïti vroeg militairen te sturen

De Haïtiaanse regering had Washington en de Verenigde Naties gevraagd om militairen te sturen om er toe te zien op de veiligheid. Het al door criminele bendes en politieke instabiliteit verzwakte Haïti is na de moord op Moïse verder in chaos vervallen.

Maandag had de woordvoerster van het Witte Huis nog aangegeven dat het sturen van Amerikaanse troepen niet uitgesloten was en dat die mogelijkheid werd geanalyseerd.

De VS stuurden zondag al wel een delegatie naar Haïti met vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Veiligheid, Buitenlandse Zaken, en van de Nationale Veiligheidsraad om onder meer te assisteren in het onderzoek. Enkele verdachten die betrokken zouden zijn bij de moordaanslag, woonden in de Amerikaanse staat Florida. Een van de Haïtiaans-Amerikaanse mannen die gearresteerd werden was een informant van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).