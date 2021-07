Overwegend droog weer, vanaf zaterdag zonnig

Het is vrijdag meestal droog in het westen en het centrum van het land, met opklaringen die in de namiddag geleidelijk breder worden. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het zwaarbewolkt met soms nog wat regen of enkele buien.

De maxima schommelen tussen 18 graden op de Ardense hoogten en aan de kust en 22 of 23 graden in de rest van België, zo verwacht het KMI.

Tijdens de avond en nacht wordt het opnieuw droog in het hele land. Er komen tijdelijk opklaringen, nadien worden er lage wolken gevormd, vooral dan in de Ardennen. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Zaterdagochtend hangt er veel lage bewolking. In de namiddag wordt het zonniger met maxima van 19 of 20 graden op de Hoge Venen en aan zee en tot 24 of 25 graden in Vlaanderen. Zondag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, opnieuw vrij zonnig in de loop van de dag met maxima tussen 20 en 25 graden.

Maandag komen er opnieuw meer wolkenvelden voor, met mogelijk wat neerslag. Het kwik boet een paar graden in, met maxima tussen 18 en 23 graden. Dinsdag blijft het meestal droog en is het gedeeltelijk bewolkt in het binnenland en zonnig aan zee. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 22 graden elders.