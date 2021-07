Stromae maakt comeback in de herfst

Na zes jaar stilte komt Stromae opnieuw boven water. Volgens Paris Match en La Dernière Heure heeft de Brusselaar eind ­december al de opnames voor een nieuw album afgerond in Dubai. Dat album, Stromaes derde na Cheese (2010) en Racine carrée (2013), zou uitkomen in de herfst van 2021.

Op dat moment zouden ook tourdata moeten worden bekendgemaakt voor 2022. Dat bevestigde Live Nation aan Paris Match. ‘Hij wordt overal in de wereld gevraagd’, zegt Angelo Gopee, baas van de Franse tak van de concert­organisator.

Zes jaar geleden verzeilde Stromae na een wereldtournee in een burn-out. Sindsdien legde hij zich vooral toe op zijn modelabel ­Mo­saert, dat hij runt met zijn echt­genote en zijn broer.

Slechts driemaal dook er nog muziek van hem op. In 2017 was er ‘Repetto’ en in 2018 kwam ‘Défiler’ uit – beide waren vooral soundtracks voor modeshows. In 2019 ­leverde Stromae ook een bijdrage aan de song ‘Arabesque’ van Coldplay.

Stromaes laatste publieke wapenfeit kwam er in mei: toen leverde hij een nieuw design voor autobouwer Mini.