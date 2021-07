Nood breekt (taal)wet: VTM-journaliste live op Franstalige zender RTL

VTM-journaliste Nathalie Dyck was vanavond niet alleen te zien in het VTM-nieuws, maar dook kort nadien ook op in het RTL-journaal.

Ook voor de media is het moeilijk werken in de overstroomde gebieden. Geregeld vallen verbinden weg, wat vooral vervelend is bij live tussenkomsten in het journaal. Maar omdat veel wegen onbereikbaar zijn of enkel voorbehouden voor hulpdiensten, is het ook niet altijd gemakkelijk om ter plaatse te geraken.

VTM-journaliste Nathalie Dyck, die voor VTM onder meer vanuit Pepinster verslag uitbracht van de watersnood, dook kort nadien op in het RTL-journaal. ‘De RTL-ploeg geraakte niet tijdig ter plekke, zodat we onze collega’s even uit de nood hebben geholpen’, zegt woordvoerder Tine Danschutter van VTM.